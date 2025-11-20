Agrede a varios agentes y causa graves daños en el coche policial

La Policía Nacional detuvo a un hombre que agredió a varios agentes y ocasionó graves daños a un vehículo radio patrulla y a otros coches estacionados.

Todo fue a raíz de una alerta, en la zona de Travesía de Vigo, de un varón muy alterado que estaba dañando el mobiliario urbano y un vehículo. Los policías lo identificaron y el hombre comenzó a darles puñetazos y patadas a los policías. También golpeó el vehículo policial, manteniendo su actitud violenta durante el trayecto hasta comisaría causando daños en el techo, la mampara de seguridad o una de las puertas.