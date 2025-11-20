«Los científicos no podemos estar solo en el laboratorio, debemos trabajar para la sociedad»

-¿Cree que son necesarios premios como este para visibilizar a las científicas con carreras de alto nivel como la suya?

-A mí me parece que sí, y también para que se conozca a la matemática que lo originó, Wonenburger. Pero el premio es importante además para que la sociedad vea que se está haciendo investigación y que hay mujeres que lideran grupos. Y, este caso, que la inmunología esté ahí representada me hace mucha ilusión. Lo veo como un premio colectivo para dar visibilidad a la investigación en este campo y cómo está cambiando el panorama de cómo diagnosticamos y tratamos enfermedades. Me puse muy contenta cuando me lo comunicaron, sobre todo, por dar visibilidad al trabajo, que muchas veces no se conoce, y a las mujeres que investigan. Y porque estar ahí junto con las otras premiadas, que son científicas muy muy potentes, para mí es un orgullo.

-Usted ya hace mucha divulgación en su campo para llegar a la sociedad. Fue un referente en la pandemia y en 2021 publicó el libro «Inmuno Power» para todos los públicos.

-Creo que es fundamental. Voy también a colegios y a institutos y muestro lo importante que es la vacunación, intentando eliminar bulos. El libro surgió en una etapa en la que había que explicar muchas cosas y me permite llegar a miles de personas para que puedan conocer la inmunología de una forma mucho más cercana, más asequible y más fácil. Porque el sistema inmunitario es un sistema complejo, pero se puede explicar de forma sencilla para que la gente sepa que nos define como individuos y que es mucho más que un sistema de defensa. Y eso es lo que intento transmitir en el libro y en la divulgación que hago.

-El esfuerzo divulgador es mayor que nunca, pero también han ganado presencia los bulos y la desinformación. ¿Esto desincentiva o anima a perseverar?

-Pues a mí me anima a seguir en esta labor. Colaboro con asociaciones como Maldita Ciencia o StopBulos y, junto con otros inmunólogos, tratamos de ayudar a la sociedad a entender y que cada vez también sea más crítica con las noticias y las cosas que van saliendo y que tenga una visión mucho más científica. Hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos, pero tenemos que estar ahí. Tratando de eliminar bulos, a veces, muy malintencionados y, otras, con sentimiento de ganar dinero. Cuando fui presidenta de la Sociedad Española de Inmunología tuve muy claro que durante el Covid teníamos que salir a explicar qué era lo que estaba pasando y que las vacunas lo iban a solucionar. Hicimos documentos, hablamos con el ministerio, pero al final había que llegar a la gente. Y lo intentamos desde el primer momento y creo que la sociedad lo agradeció. Fueron épocas de mucho estrés para nosotros, porque trabajábamos al unísono, pero tuvimos mucha compensación porque vimos que nuestra labor realmente estaba siendo útil. Y lo sigo haciendo ahora cuando me preguntan por las vacunas, el tema de la gripe o el virus respiratorio sincitial. Los científicos también tenemos que trabajar para la sociedad. No podemos estar solamente en el laboratorio. Tenemos que explicar lo que hacemos, por qué lo hacemos y los beneficios que va a tener esa investigación

-¿El premio también es un reconocimiento a su grupo y al Cinbio, del que fue su primera directora?

-Por supuesto. Es un reconocimiento a toda la trayectoria y a todas las personas que han estado conmigo haciendo sus TFG o sus tesis o como investigadores ‘postdoc’. Verdaderamente, hemos creado una gran familia. Algunos los tengo en EE UU , otros son docentes, otros trabajan en empresas biotecnológicas... A mí me llena de orgullo el haber hecho también escuela, porque es tan importante como lo demás.

-Es su legado también.

-Sí. Y el Cinbio para mí ha sido como un hijo porque estuve 10 años de directora. Conseguimos que fuera centro de excelencia y renovar ese sello. Y después de 10 años creí que ya era momento de descansar. Me siento también muy orgullosa. Ha sido una inversión personal y de conjunto. Una apuesta de la Universidad de Vigo por creer en la excelencia. Hay investigadores muy buenos y trabajando juntos podemos ser más fuertes. Y esa fue la idea del Cinbio. Unir a investigadores del ámbito biomédico y de otros cercanos para crear algo más fuerte al estar todos juntos.