El acuerdo de Medicina contempla la presentación de «nuevas propuestas» de descentralización antes de agosto de 2029

El Consello de Docencia Clínica ha ratificado el acuerdo para la descentralización de Medicina acordado este lunes por el grupo de trabajo y que ahora deberá ser aprobado en los órganos de gobierno de las tres universidades. El documento, difundido por la Xunta, respeta las aspiraciones de Vigo y A Coruña de contar con un título propio y contempla que antes de que termine su vigencia, en agosto de 2029, se presentarán “nuevas propuestas” para el reparto de la docencia.

Los conselleiros de Educación y Sanidade, que participaron en la reunión de esta mañana, celebran el consenso alcanzado en torno a un documento “de país”, que beneficia a los estudiantes y abre “novas oportunidades para acadar altas cotas de excelencia” tanto en las tres universidades como en los hospitales de Vigo, Santiago y A Coruña.

También destacan que el acuerdo favorece la participación en la docencia de profesorado de Vigo y A Coruña relacionado con las áreas de conocimiento de Medicina.

Frente al pacto de 2015, que apenas se ha cumplido, el nuevo documento establece un detallado calendario para el reparto de la docencia y garantías en caso de incumplimiento, ya que Vigo y A Coruña podrán abandonarlo y reactivar el proceso para contar con un título propio.

Según el cronograma acordado, antes del 21 de enero de 2026 deberá estar constituida una comisión de seguimiento y en febrero se aprobará el calendario de actuaciones que permitirá repartir toda la docencia práctica de 5º (la de 6º ya lo está en estos momentos) durante el curso 26/27. En el 27/28, Vigo y Coruña también impartirán docencia teórica de 5º. Y en el 28/29 añadirán toda la docencia de 4º, completando así la descentralización.

Los hospitales de A Coruña y Vigo quedarán vinculados a las universidades de sus respectivas áreas, y se mantendrá la que ya tienen los tres institutos de investigación sanitaria. En el Chuvi y el Chuac se creará una unidad docente que admitirá al 25% de los estudiantes matriculados en el grado, unos 100 en cada una de ellas.

Nuevas plazas docentes

Vigo y Coruña podrán tener profesorado propio y las nuevas plazas docentes, unas 40 en total según adelantaban los rectores el lunes, serán convocadas de forma equitativa por Santiago (50%) y las otras dos universidades (50%).

Y será la USC la que realice los cálculos de la planificación docente anual para elevarlos a la comisión de seguimiento del acuerdo.

La Xunta se compromete a aportar los costes necesarios para la descentralización por encima del actual plan de financiamiento para las universidades.

El acuerdo supone que Vigo y Coruña no presentarán solicitudes de Medicina durante su vigencia. Pero, en el caso de que se inicien procesos para implantar facultades privadas, dispondrán de un plazo extraordinario de dos meses para remitir a la Xunta sus peticiones.

Composición de la comisión de seguimiento

Respecto a la comisión de seguimiento, que será la encargada de ratificar el cumplimiento de la descentralización, estará integrada por los conselleiros de Educación y Sanidade, los tres rectores y los responsables de Titulaciones en sus respectivas universidades, el decano o decana de Medicina y de los correspondientes centros en la UDC y en la UVigo, un representante de cada uno de los hospitales universitarios, la persona titular de la Gerencia del Sergas y el secretario xeral de Universidades.

Una vez ratificado el acuerdo en el Consello de Docencia Clínica, los rectores deberán convocar sus propios órganos de gobierno. Reigosa avanzó ayer que el de la UVigo podría celebrarse antes de que finalice noviembre.