El 75% de la investigación española reivindica su esfuerzo en Vigo y demanda más apoyo

Un premio Nobel tendría grandes dificultades para poder incorporarse al sistema español de ciencia. Lo reconocía ayer el rector vigués, que puso en valor los excelentes resultados de las universidades públicas, «casi un milagro», apuntó, teniendo en cuenta la mayor financiación y facilidades que ofrecen otros países con los que compiten.

También recurrió a esta palabra el rector de Castilla-La Mancha y presidente de la sectorial de I+D+i de la CRUE, Julián Garde, quien alabó el «esfuerzo constante» de las universidades, responsables del 75% de toda la investigación que se hace actualmente en España.

Los «artífices» de estas cifras se reúnen esta semana en Vigo durante las XXXI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas. Más de 720 vicerrectores y responsables de políticas y gestión participan en un intenso programa que arrancó el martes con los encuentros de las diferentes redes de la sectorial y cuya inauguración oficial se celebró ayer en el Mar de Vigo.

En el acto de apertura, la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, dijo que es el momento de que las instituciones españolas, dada su «solidez y calidad», refuercen su voz y su condición de socios estratégicos en iniciativas europeas. También animó a los presentes a plantear conclusiones para que la CRUE pueda elevar sus demandas ante los gobiernos autonómicos y central en asignaturas pendientes como los sexenios de transferencia, la excesiva burocracia o la mejora de la financiación basal para I+D.

En este sentido, el secretario xeral de Universidades de la Xunta, José Alberto Díez, enumeró algunas de las peculiaridades de Galicia como el plan plurianual de financiación y animó a los participantes a ser «disruptivos, originales y audaces» y a buscar la colaboración con las administraciones.

Y la teniente de alcalde y concejala Ana Mejías, en representación del Concello, animó a las universidades a ser «el faro» para competir en un mundo global.