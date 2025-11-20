Más de 200 alumnos de ESO participan en el XIV Foro de Investigación Juvenil
Pertenecen a centros de Galicia y Cataluña y presentarán sus trabajos científicos en la edición con más asistentes de su historia
Más de 200 escolares de Secundaria de Galicia y Cataluña, acompañados de 14 profesores, intercambiarán hasta el sábado conocimientos científicos en Vigo en el marco del XIV Foro Intercomunitario de Investigación Juvenil, bajo la dirección técnica del Instituto Cultura, Ciencia y Tecnología (ICCT), la Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia (EspazoCoop) y la organización de los centros de enseñanza: El Cairat de Barcelona, CPR Plurilingüe Alborada de Vigo y Santiago Apóstol de Soutomaior.
Se trata de la edición con mayor participación de su historia en torno a un mismo objetivo: fomentar la curiosidad científica, el pensamiento crítico y el intercambio de conocimiento entre jóvenes investigadores de distintos centros educativos.
La inauguración tendrá lugar esta tarde (16.00 horas) en la sede de Industriales en Torrecedeira. Y asistirán José Luis Vázquez, presidente del ICTT; José Fariña, director de la Escuela de Ingeniería Industrial; Miguel Anxo Filgueira, vicepresidente de EspazoCoop; y Ángel Tomás Camacho, miembro de la directiva del ICTT.
El viernes será la clausura y el sábado, último día de convivencia, está prevista una visita a Cangas.
