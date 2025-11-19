Un vigués daña un vehículo y mobiliario urbano, lesiona a dos agentes y revienta un coche policial desde el interior
Fueron los vecinos los que alertaron de la presencia de este varón, que se encontraba alterado y gritando en la calle mientras golpeaba un vehículo
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas en Vigo a un hombre que agredió a varios agentes y ocasionó daños graves a un vehículo radiopatrulla, así como al mobiliario urbano y a otros vehículos estacionados.
Fue una llamada a la Sala CIMACC 091 la que puso en alerta a los agentes, debido a la presencia de un hombre visiblemente alterado, que se encontraba dañando al mobiliario urbano y a un vehículo aparcado en la zona de la Travesía de Vigo.
Efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela se desplazaron al lugar. Una vez allí localizaron e identificaron a esta persona, pero y en el momento en el que se disponían a comprobar los daños ocasionados, el hombre comenzó a agredir a los agentes propinando patadas y puñetazos.
Uno de los funcionarios resultó lesionado cuando se llevaba a cabo su arresto. Tras introducir al detenido en el vehículo policial, este comenzó a dar patadas desde el interior del vehículo causando graves daños. Durante el trayecto, en un nuevo episodio de violencia, ocasionó desperfectos en el techo y en la mampara de seguridad, además de fracturar la ventanilla de una patada y desencajar la puerta.
En ese momento, los agentes tuvieron que detener la marcha y solicitar el apoyo de otras dotaciones policiales. Tras tratar de calmarlo, este comenzó a amenazarlos y agredió nuevamente a los agentes, ocasionando lesiones a otro de ellos. El hombre, que ha sido detenido por atentado contra agentes de la autoridad y daños, pasará a disposición judicial este miércoles.
