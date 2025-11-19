Vigo gana el premio a «Mejor alumbrado de España»

La web especializada en viajesbaratos Holidayguru anunció su ranking anual del «Mejor alumbrado navideño de España» y Vigo encabezó por primera vez la lista. El galardón está dotado con 5.000 euros en promoción turística. El alcalde Abel Caballero recogió ayer el reconocimiento y afirmó que el premio reitera que «Vigo es la mejor Navidad del país».

Este año son casi 12 millones de puntos LED, más de 50 elementos de iluminación 3D y numerosos árboles y estructuras decorativas.

Las estimaciones sitúan el impacto económico en 800 millones de euros y en 6,3 millones de visitantes.