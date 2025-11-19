Vigo gana el premio a «Mejor alumbrado de España»
La web especializada en viajesbaratos Holidayguru anunció su ranking anual del «Mejor alumbrado navideño de España» y Vigo encabezó por primera vez la lista. El galardón está dotado con 5.000 euros en promoción turística. El alcalde Abel Caballero recogió ayer el reconocimiento y afirmó que el premio reitera que «Vigo es la mejor Navidad del país».
Este año son casi 12 millones de puntos LED, más de 50 elementos de iluminación 3D y numerosos árboles y estructuras decorativas.
Las estimaciones sitúan el impacto económico en 800 millones de euros y en 6,3 millones de visitantes.
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia