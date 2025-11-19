El TSXG falla a favor de los bomberos por exceso de horas trabajadas
Arranca el goteo de sentencias por los 40 minutos que hacen de más por el solapamiento entre turnos
Una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Vigo condenó en 2024 al Concello a compensar el exceso de horas realizadas por un bombero por los 40 minutos adicionales diarios que hace debido al solapamiento entre turnos. A raíz de ese fallo, más bomberos pidieron la extensión de efectos de dicha resolución y, tras ser estimadas sus demandas en primera instancia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha comenzado a dictar sentencias que les reconocen ese derecho a que se les compense por el solapamiento de jornada laboral o bien con descansos o con el abono de las percepciones salariales correspondientes. En atención a lo alegado por el Ayuntamiento, la cantidad concreta de cada profesional se fijará en ejecución de sentencia y limitándola a un plazo de prescripción de cuatro años desde la reclamación.
Las sentencias son recurribles ante el Tribunal Supremo. Los magistrados concluyen que esos 40 minutos en los que los bomberos han de estar en su puesto de trabajo (25 minutos antes del inicio del turno y 15 minutos tras finalizar su jornada) son «tiempo de trabajo» y, por tanto, esas horas de más deben ser compensadas.
