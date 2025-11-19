Reigosa asegura ahora que la UVigo seguirá trabajando en un grado de Medicina

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, da por hecho que el acuerdo para la descentralización de Medicina obtendrá el visto bueno del Consello de Docencia Clínica, que se reúne mañana a las 9 en Santiago y al que asistirá junto al vicerrector Alfonso Lago. Pero ahora se muestra más contundente respecto a la petición de un título propio de Medicina. Tras la reunión del grupo de trabajo este lunes, anunció la retirada de la solicitud una vez alcanzado el pacto, pero ahora también asegura que la institución seguirá trabajando «a nivel interno», como la UDC, por si «houbera que tirar dun plan B».

Reigosa se ha referido además a la existencia de una comisión que está trabajando en la elaboración de una propuesta y de la que forma parte la catedrática África González, que siempre se ha mostrado partidaria de que la UVigo tenga su propia Facultad de Medicina. Este grupo, integrado por docentes vinculados a las ciencias de la salud, seguirá activo por si en algún momento el pacto llega a romperse para que la institución pueda reactivar su petición del grado.

En todo caso, el rector vigués sigue defendiendo que el mejor modelo es un título compartido. «Creo que é o mellor xeito de facer non só a descentralización, senón a corresponsabilidade das tres universidades», sostiene.

Reigosa realizó estas declaraciones tras inaugurar esta mañana en el Mar de Vigo las XXXI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas. Confía en que el Consello de Docencia Clínica apruebe el acuerdo «de xeito bastante rápido». Luego será el turno de que lo hagan las tres universidades en sus respectivos consellos de goberno.

El de la UVigo podría celebrarse antes de que acabe este mes: «Os consellos son órganos de goberno moi amplos nos que pode haber opcións e opinións diversas. Eu vou defender o acordo como algo positivo para o conxunto do sistema universitario galego, para a docencia de Medicina e para a nosa universidade, que vai empezar a xogar un papel nestes estudos na nosa comunidade. E espero defendelo con éxito».

Respecto a las posibles reticencias que podría encontrarse su homólogo de Santiago, Reigosa sostiene que los tres rectores tienen la «obriga moral» de defenderlo. «Os acordos sempre son así, todo o mundo ten que ceder cousas. Dende logo, a UVigo ten moi clara a lealdade institucional e estou seguro de que os reitores van defender o acordo como xa fixeron no grupo de traballo e farán mañá no Consello de Docencia Clínica», confía.