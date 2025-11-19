Povisa hace «fijas» a 32 enfermeras
El hospital alcanza el 90% de contrataciones indefinidas en su plantilla
El hospital Ribera Povisa ha hecho contrato indefinido a 32 profesionales de enfermería de la plantilla. Para comunicar esta decisión, el centro ha organizado una reunión en el salón de actos del hospital, con la presencia de la directora gerente, la doctora Ángela Guerra; la directora de Enfermería, Cristina Serra, y el director de Gestión de Personas, Francisco Susavila.
Con estas transformaciones de contrato, el hospital Ribera Povisa alcanza el 90% de contrataciones indefinidas del global de su plantilla, lo que supone, por un lado, cumplir con el Convenio Colectivo que señala como referencia estos porcentajes de contratación indefinida, y por otra parte, dotar a la plantilla de más estabilidad. «Este es un gran paso para vuestra carrera profesional que nos ayuda a seguir reforzando la gran labor que se realiza en Povisa con profesionales altamente cualificados que están en formación continua para seguir cuidando de manera excelente a nuestros pacientes», agradeció Cristina Serra. «Seguimos trabajando para ofrecer unas condiciones laborales atractivas», dice Susavila.
