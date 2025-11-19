Parón previo a la huelga en los PAC y centros de salud

Personal de Atención Primaria y de los PAC realizaron ayer dos parones a las puertas de los centros de salud como antesala a la huelga convocada para el próximo 26 de noviembre, y que el sindicato CIG extendió los días 27 y 28 de este mes.

La huelga, en palabras del secretario nacional de la CIG, Manuel G. Moreira, viene motivada por la propuesta de Sanidade que «supón dar un paso atrás no modelo, obrigando as médicas y médicos de familia a facer xornada ordinaria nos centros de saúde e gardas nos PACs».