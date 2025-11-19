Parón previo a la huelga en los PAC y centros de salud
Personal de Atención Primaria y de los PAC realizaron ayer dos parones a las puertas de los centros de salud como antesala a la huelga convocada para el próximo 26 de noviembre, y que el sindicato CIG extendió los días 27 y 28 de este mes.
La huelga, en palabras del secretario nacional de la CIG, Manuel G. Moreira, viene motivada por la propuesta de Sanidade que «supón dar un paso atrás no modelo, obrigando as médicas y médicos de familia a facer xornada ordinaria nos centros de saúde e gardas nos PACs».
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia