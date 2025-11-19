La Navidad de Vigo espera (al menos) dos «invasiones» de turistas de Portugal por sus puentes festivos

Las luces navideñas de Vigo mueven masas desde hace años. A medida que avanzan las semanas desde el 15 de noviembre, cuando se encendió este año la Navidad más grande de la historia de la ciudad, las visitas se multiplican, sobre todo durante los fines de semana. Llegan turistas de toda Galicia, del resto de España y también de Portugal. De hecho, en ediciones pasadas fueron precisamente los vecinos lusos los que marcaron la gran diferencia que llegó a colapsar la ciudad cuando dos de sus festivos permitieron alargar un fin de semana. Este año volverá a ocurrir al menos en dos ocasiones, lo que brindará a los portugueses un largo fin de semana de tres días.

El Concello de Vigo ya ha tenido en cuenta los dos puentes que se avecinan en Portugal y que, probablemente, volverán a llenar la ciudad de visitantes. De los nueve días de «Muy Alta Afluencia» que ha previsto la Concejalía de Seguridad para su plan de tráfico de la Navidad, seis jornadas coinciden con los dos puentes de tres días que habrá en Portugal: del sábado 29 de noviembre al lunes 1 de diciembre (Día de la Restauración de la Independencia de Portugal); y del viernes 6 al lunes 8 de noviembre (Día de la Inmaculada Concepción y festivo también en España).

De hecho, en multitud de agencias de viaje de Portugal se promocionan ya viajes de uno, dos y hasta tres días a la Navidad de Vigo para esas fechas. También para otras, pero particularmente para los dos puentes festivos. En 2023, por ejemplo, el 1 de diciembre coincidió en viernes, y se vivió también un enorme colapso en la ciudad.

Calendario de los días en los que se prevé la mayor afluencia de visitantes a la Navidad de Vigo. / Oficial

Días de más y menos afluencia

Elegir bien el día para visitar la Navidad de Vigo 2025 puede ser clave, sobre todo si prefieres huir de las masificaciones. A continuación puedes consultar las jornadas en las que el propio Concello de Vigo considera que estarán más y menos saturadas de visitantes: