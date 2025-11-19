Juicio por una agresión sexual a una mujer con una pistola simulada

Un joven afronta 3 años de cárcel por la presunta agresión sexual a una mujer a la que intimidó con una pistola simulada similar a un arma real. El juicio está señalado para hoy en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo. El acusado supuestamente abordó e hizo tocamientos a la víctima el 14 de abril de madrugada cuando ella paseaba a su perro. La mujer sufrió un mareo y cayó al suelo a causa del temor sufrido y, en un despiste el hombre, logró llegar a un portal y llamar a los telefonillos.