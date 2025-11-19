Juicio por una agresión sexual a una mujer con una pistola simulada
Un joven afronta 3 años de cárcel por la presunta agresión sexual a una mujer a la que intimidó con una pistola simulada similar a un arma real. El juicio está señalado para hoy en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo. El acusado supuestamente abordó e hizo tocamientos a la víctima el 14 de abril de madrugada cuando ella paseaba a su perro. La mujer sufrió un mareo y cayó al suelo a causa del temor sufrido y, en un despiste el hombre, logró llegar a un portal y llamar a los telefonillos.
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia