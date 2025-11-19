Instalan la pasarela del nuevo ascensor hacia Torrecedeira
Será acristalado y permitirá salvar un desnivel de unos 11 metros en la calle Juan Ramón Jiménez
Avanzan los trabajos para poner en marcha el ascensor de la calle Juan Ramón Jiménez —de Marqués de Valterra a Torrecedeira—, la cual, además, lucirá humanizada: renovación de aceras, pavimentación y redes de pluviales y riego. El alcalde, Abel Caballero, informó que empezó la instalación de la pasarela que dará acceso a la cabina, conformada por tres piezas. El nuevo elevador será acristalado y salvará un desnivel de unos 11 metros. Se sumará al ya en funcionamiento en Instituto Oceanográfico.
La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, celebró los avances en la construcción del ascensor y lamentó que el alcalde «volvió a obviar que esta actuación recibe una inyección económica de 759.325 euros por parte del ente provincial, lo que representa el 66% del importe total, de 1.148.557 euros, incluyendo la obra en sí misma, la dirección técnica y el servicio de seguridad y salud».
