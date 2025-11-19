Una gran humareda por un incendio en una cocina alerta a los vecinos de la avenida de Fragoso
Al menos dos personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de gases
Un incendio en un tercer piso del número 72 de la avenida de Fragoso, en Vigo, obligó a intervenir a la Policía Local, a los bomberos y a los medios sanitarios.
El fuego se originó en la cocina, afectando a la campana extractora y al mobiliario de dicha estancia. Además, causó una humareda que alcanzó a habitáculos comunes del edificio, así como a alguna otra vivienda cuyos moradores dejaron la puerta abierta cuando salieron a la calle alarmados por lo ocurrido.
Según fuentes de la Policía Local, en un primer momento, un vecino atacó las llamas con la ayuda de un extintor. Minutos más tarde, llegaron los bomberos del parque de Esturáns, que sofocaron el incendio en la cocina y continuaron en el lugar para airear las otras zonas del edificio afectadas por el humo.
La alerta se dio en torno a las 16.23 horas. Al parecer, al menos dos personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo.
