Humor de Alberto Cunha cargado de solidaridad para ayudar a la labor del Banco de Alimentos

El polifacético artista Alberto Cunha presentó en las instalaciones del Banco de Alimentos su «35 años y c@ntando», un espectáculo que se estrenará el 13 de diciembre. La mitad de la recaudación de las entradas vendidas será donada a la entidad. Cunha estuvo acompañado por el presidente del Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría, y destacó «la labor fundamental contra la pobreza y la exclusión social».