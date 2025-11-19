Humor de Alberto Cunha cargado de solidaridad para ayudar a la labor del Banco de Alimentos
El polifacético artista Alberto Cunha presentó en las instalaciones del Banco de Alimentos su «35 años y c@ntando», un espectáculo que se estrenará el 13 de diciembre. La mitad de la recaudación de las entradas vendidas será donada a la entidad. Cunha estuvo acompañado por el presidente del Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría, y destacó «la labor fundamental contra la pobreza y la exclusión social».
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia