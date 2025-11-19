El Galicia Sur invita a los mayores de 70 años a conocer sus laboratorios

El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) invita a los mayores de 70 años que quieran saber cómo es la labor investigadora en un laboratorio a participar en diferentes actividades. Bajo el nombre de «Ciencia con experiencia», consiste en la organización de de visitas guiadas y talleres prácticos a las isnstalaciones del instituto.

Para participar en esta iniciativa, que está desarrollada por la Unidad de Cultura Científica y financiada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (Fecyt), necesita inscripción en el 686202807 o del correo ucc@iisgaliciasur.es.