Más que capturar un instante

En 1826 Joseph Nicéphore Niépce cambió la forma de mirar el mundo al capturar lo que hoy conocemos como la primera fotografía: Vista desde la ventana en Le Gras. No hubo un clic, ni un instante decisivo, hubo ocho horas de espera, un día entero en el que el sol fue escribiendo la imagen sobre una placa de peltre. El artista peruano, Roberto Huarcaya, recupera ese gesto en la exposición «Intersticios. Fotogramas 2014/2025», que se inauguró, este martes, en el MARCO y estará hasta el 29 de marzo.

La muestra, centrada en el uso de fotogramas de gran formato, captura la esencia de diversos paisajes y personajes peruanos mediante el contacto directo de elementos naturales con papel fotosensible. Con este procedimiento, desafía la inmediatez de la imagen digital contemporánea. Huarcaya renuncia a «capturar un instante»: en lugar de congelar el tiempo, lo recoge, lo contiene y lo deja sedimentar sobre el soporte. Su obra opera en un territorio híbrido donde lo fotográfico se entrelaza con lo performativo, lo escultórico y lo ritual.

Fernández Cid, Caballero y Huarcaya en la inauguración. / FdV

Los fotogramas

El proyecto creativo comenzó en 2014, cuando Huarcaya es invitado, junto a un grupo de artistas, a una reserva natural en la selva amazónica. Aquella vivencia marcó un punto de inflexión. Él mismo la describe como «una realidad distinta, un espacio natural que te envolvía visual, auditiva, olfativa, táctil y conceptualmente». En ese entorno inmersivo, el artista buscaba retratar la «fuerza de la experiencia». La fotografía de las cámaras digitales solo lograban plasmar la superficie. Optó por retroceder 175 años y recuperar la técnica del fotograma: imágenes creadas con objetos colocados directamente sobre papel o película fotosensible y expuestos a la luz.

En la exposición, comisariada por Miguel Fernández Cid, director del MARCO; recoge las huellas fÍsicas de elementos naturales y culturales como hojas, ramas, máscaras, instrumentos musicales o los cuerpos de los sujetos retratados. Durante su presentación, en la que participó Abel Caballero, Huarcaya explicó que la muestra es una reflexión acerca de Perú, sobre el momento complejo y violento en el que se encuentra la sociedad. Caballero la describió como «una filosofía de arte».

Está dividida en cuatro espacios temáticos: los humanos, los Andes peruanos, las fronteras del Amazonas y el Océano Pacífico , dispuestos entre la primera planta del museo y el panóptico.Son imágenes que transitan entre el registro documental y la ficción, entre la presencia y la ausencia. Huarcaya las describe como «sombras». Siluetas que plantean la cuestión de lo que se está poniendo en riesgo: el futuro.