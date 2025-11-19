El estudio informativo sobre la salida sur ferroviaria tardará cerca de otro año más

Nueva piedra (y de las gordas) en el largo y tortuoso camino para abrir una vía directa y de alta velocidad por tren hacia Portugal, ya que la Dirección General del Transporte Ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes, acaba de aprobar una ampliación de 11 meses en el plazo de ejecución del contrato acordado con la UTE Prointec, SAU-Geoconsult SAU para elaborar el estudio informativo de la salida sur de la ciudad hasta Porriño. Este documento acumulaba ya una demora de casi un año, debido a que tenía que haber sido aprobado en diciembre de 2024. Ahora, si va todo bien, no estará listo hasta otoño de 2026.

La extensión del plazo se produce en el marco de una modificación del contrato entre el Gobierno y las empresas que se rubricó por las partes el pasado viernes y que acaba de ser publicado en el portal de contratación del Estado. Recoge la resolución que se amplía de 18 a 29 meses el plazo de ejecución de las tareas encargadas, entre las que destaca la elección del trazado definitivo que se construirá tras un estudio pormenorizado del terreno, las posibles afecciones y las claves técnicas, económicas y ambientales.

Esta prórroga llega tras meses de silencio por parte del Ministerio de Transportes, que ha ido dando largas y diferentes fechas para publicar el estudio informativo una vez roto el plazo inicial de diciembre de 2024. Consultado el departamento liderado por Óscar Puente sobre esta modificación de contrato, este periódico ha obtenido el silencio por respuesta. No obstante, fuentes próximas al ministerio aseguran que los trabajos para la elaboración del estudio llevarían prácticamente un año parados mientras se tramitaba el expediente de modificación, aprobada el 31 de octubre tras obtener todos los informes favorables, paso previo a la firma con las empresas del pasado viernes.

En la documentación publicada en la plataforma de contratación, se argumenta que hay una «modificación necesaria debido a la variación significativa de las condiciones tenidas en cuenta en los análisis realizados en los antecedentes», lo que explicaría la parálisis de los últimos meses y la necesidad de parar el reloj de los plazos a instancias de la adjudicataria.

Las empresas habían comprometido la realización de los trabajos por un precio de más de 884.200 euros, pero con la modificación aprobada recientemente, no solo se amplía el plazo para culminar el encargo, sino que también lo hace el coste para las arcas públicas, que crece en 381.466 euros hasta rozar el total de los 1,3 millones.

Las trabas para culminar este estudio ponen cada vez más lejos el horizonte de las obras en la línea de alta velocidad con Portugal, ya que tras aprobar el documento, quedarán al menos 18 meses para obtener la declaración de impacto ambiental y otros 40 para tener el proyecto constructivo. En el otro tramo hasta la frontera desde Porriño, la tramitación va todavía más retrasada, ya que aún se firmó en octubre el contrato para la redacción del estudio informativo.

Demanda autonómica

Sobre este tema, el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, llevaba ayer a Bruselas las demandas de Galicia en materia de movilidad, pidiendo «garantías» para que el tren de alta velocidad entre Oporto y Vigo no se demore hasta 2036 o 2038, como el Gobierno gallego entiende que sucederá.

Según Calvo, se están «constatando desde hace tiempo demoras e incumplimientos continuados» que llevan a pensar al Ejecutivo gallego que los plazos marcados por el Gobierno de España para 2030 o 2032 «no se van a cumplir» y que esa conexión ferroviaria quedará para «2036 o 2038».

También el Eixo Atlántico enviaba esta semana una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para exigirle información sobre los retrasos en los trámites necesarios para ejecutar la conexión ferroviaria hacia Portugal.

Infografía de la planificación mostrada por el Gobierno en materia ferroviaria, en la que aparece la salida sur y no Cerdedo. / Fdv

Cerdedo, ¿ausente? en los planes a futuro del AVE

¿Lapsus o realidad? En la infografía mostrada el pasado lunes por el ministro Óscar Puente sobre los planes a futuro en España en materia de alta velocidad no aparecía la conexión por Cerdedo entre Vigo y Ourense pese a que recientemente Transportes anunciaba su impulso con el estudio complementario del trazado, que incluye una campaña hidrogeológica y geotécnica. En la imagen publicada, sí aparece reflejada en la documentación la conexión de alta velocidad hacia Portugal, insistiendo Puente en que España va mejor con los trámites que el país luso.