Los embalses del área metropolitana de Vigo inician la temporada de lluvias «estériles»

Apenas ha pasado un mes desde que Vigo dejó atrás el estado de prealerta por sequía, pero de poco sirve ya que llueva. Los embalses del área metropolitana se encuentran ya durante esos meses del año en los que las precipitaciones son «estériles» debido a su escasa capacidad. Entre los meses de octubre y marzo deben guardar una capacidad de resguardo ante posibles crecidas, lo que obliga a desalojar miles y miles de litros de agua cada día.

Actualmente la suma de Eiras (17,2 hectómetros cúbicos), Zamáns (1,6) y Baíña (0,61) se encuentra al 78,17% de su capacidad total. La cifra, ligeramente inferior a la del lunes anterior, constata que los abundantes chubascos que dejó la borrasca Claudia se han ido por las compuertas del río Oitavén. De hecho, y pese a la entrada del anticiclón este lunes, fueron los días más lluviosos de todo 2025.

Así, la presa de Eiras se mantiene por encima del 70% durante todo el último mes frente al 48% que marcó como mínimo el 20 de octubre. Fue entonces cuando Abel Caballero reclamó una «reflexión colectiva ya que las posibilidades de que haya una sequía que nos deje sin agua son verosímiles y puede pasar» como sucedió en 2017 y 2022. En ese sentido volvió a recordar el acuerdo entre Gobierno de España, Xunta de Galicia y Concello de Vigo para construir una segunda presa «de respaldo» aguas arriba.

Este segundo embalse de 7,4 hectómetros cúbicos daría capacidad para unos «tres o cuatro meses de consumo», lo que complementaría la nueva potabilizadora de O Casal en la que el gobierno local vigués invirtió 23 millones de euros. Esto permitiría un abastecimiento anual de 55,59 hectómetros cúbicos, más del doble de la capacidad actual de Eiras.

Guerra por las válvulas

Mientras tanto, la «guerra del agua» por las dos válvulas de Eiras continúa activa entre Xunta y Concello. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, volvió a exigir el cese de la conselleira Ángeles Vázquez por su «ineptitud y negligencia» en esta crisis. «No nos entregaron ninguna documentación de cómo es la situación, los planos, la forma cómo proponen arreglar o no, simplemente informes verbales», denunció el regidor, quien pidió que se utilicen los casi 5 millones de euros abonados por el gobierno local como canon desde 2018 para sufragar la reparación. Esta obra de 2 millones contempla un by-pass de emergencia que exigirá el corte de 35 horas en el suministro, afectando también al resto de concellos del área.

Por su parte, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, advirtió que el alcalde «tiene que tomarse de una vez en serio este asunto» asegurando que «le da exactamente igual el abastecimiento y la mejor prueba es que únicamente la Xunta fue a la reunión con propuestas para el problema», señaló. «Las 400.000 personas que dependen de Eiras para tener agua no quieren peleas, quieren soluciones», sentenció.