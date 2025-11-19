El acuerdo sobre Medicina se somete mañana a la primera de las aprobaciones pendientes

Xunta y universidades han dejado clara su voluntad de descentralizar el segundo ciclo del grado de Medicina con varias escenificaciones del pacto en las últimas semanas. Sin embargo, al largo camino para la aprobación definitiva del acuerdo todavía le faltan unos cuantos tramos que recorrer. Algunos semejan meros trámites, como el primero, la ratificación por parte del Consello para a Coordinación da Docencia Clínica, que está previsto que se reúna mañana, según trasladan fuentes académicas. Y otros que parecen más complejos, como el visto bueno que necesita del Consello de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). En la institución compostelana se concentrarían las mayores reticencias al documento cocinado por los rectores gallegos.

La Universidad de Vigo (UVigo) tenía la pretensión de remitir ayer el texto consensuado —y aún no público—, junto con la petición para que se reúna lo antes posible el Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galicia. Este órgano tiene una composición muy similar al grupo de trabajo creado este verano por la Xunta para negociar el reparto del grado de Medicina y que este lunes ratificó el pacto. En concreto, sus miembros son los conselleiros de Educación y Sanidade, el secretario xeral de Universidades, el gerente del Sergas, los tres rectores, así como otros miembros designados por estos y por Sanidade en representación de los distintos centros del Sergas. Por ello, se espera que le den luz verde sin demasiados problemas.

La Xunta rechaza informar sobre cuándo convocará a este órgano, pero fuentes académicas indican que la intención trasladada es reunir a sus miembros previsiblemente el jueves 20.

Los gobiernos de las universidades

Después serán los consellos de goberno de cada una de las universidades los que tengan que someter a votación el acuerdo. La UVigo celebra uno ordinario el próximo lunes, pero no incluye a Medicina en su orden del día.

La votación que se observa con mayor incertidumbre es la de la USC, la institución en cuyo seno se han manifestado las mayores reticencias con el documento, como se reveló en el grupo de trabajo celebrado el lunes en Vigo.

Diversas fuentes cuentan que estas tensiones proceden principalmente de voces de la facultad de Medicina, donde no estarían de acuerdo con la solución encontrada para los dos principales puntos de la discordia del pacto: la adscripción de los complejos hospitalarios a las universidades del territorio en el que están ubicados y que la UVigo y la Universidad de A Coruña (UDC) puedan convocar hasta el 59% de las plazas docentes de Medicina en su territorio.

En la institución herculina está fechada la próxima reunión del Consello de Goberno en el mes de diciembre. Sin embargo, al igual que en Vigo, hay pocas dudas sobre su aprobación.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, insistió ayer en Radio Coruña que continúa con la tramitación de su título de Medicina para ponerlo sobre la mesa si se incumple el plan de descentralización o si una universidad privada implanta el grado en Galicia —posibilidad sobre la que ha recibido «información no oficial»—. Y en todo caso, en 2029, cuando concluya el calendario acordado.