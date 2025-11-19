La edad media para dar a luz al primer hijo baja a los 32 años

Nuevo aviso demográfico para Vigo, con uno de los índices de fecundidad más bajos entre los principales municipios españoles según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al año 2024. El año pasado, la ciudad olívica volvió a registrar su mínimo histórico de nacimientos, al quedarse en 1.473 alumbramientos, un centenar menos que los que hubo en 2023, sumando así siete ejercicios consecutivos con una disminución interanual en la cifra de recién nacidos. Hay que remontarse a 2017 para encontrar un crecimiento, cuando se pasó de 2.150 a 2.177. En una década, los nacimientos se han desplomado por encima del 34%.

La drástica reducción de los nacimientos, sumado a una cifra de defunciones que se estabiliza por encima de las 3.000 en el conjunto del año, en concreto 3.029 el año pasado, deja también el peor saldo vegetativo nunca visto en el municipio, un indicador que dejó de estar en números positivos en 2011 y que presenta datos cada vez más negativos, el último de 1.566.

La compilación de estadísticas divulgada por el INE permite, no obstante, ampliar la perspectiva sobre la natalidad en Vigo, donde por segunda vez en cuatro años se ha registrado un descenso en la edad media para estrenarse en la maternidad, bajando de 32,73 a 32,39 años, registro más bajo del último lustro, pero que está por encima del dato de hace una década, situado en 31,47 años. La edad media global de la maternidad en Vigo (sin tener en cuenta si es el primer hijo) se situó el año pasado en 33,3 años.

Por franjas quinquenales de edad, la más habitual para ser madre es la de 35 a 39 años, acumulándose casi un 35% de los 1.473 nacimientos, porcentaje ligeramente superior al del abanico de entre 30 y 34 años, que concentra el 31,3% de los alumbramientos. Se incrementan, por su parte, las madres de más de 40 años, representando ya el 15% del total de nacimientos, mientras que un 11,5% tenía entre 25 y 29 años, un 5,8% entre 20 y 24 y apenas 15 mujeres fueron madres con menos de dos décadas cumplidas. En los extremos, hubo una progenitora con 16 años y otra con el triple de edad, 48.

Por sexos de los recién nacidos, vieron la luz más niños (774) que niñas (669).

Mientras, el parto natural fue la resolución más habitual de los embarazos, contabilizándose un total de 1.138, con 335 cesáreas. Mientras, 92 de los alumbramientos fueron de niños prematuros y 1.381 embarazos a términos.

El INE refleja también el peso de los nacidos. Cerca de un millar pesó entre 3 y 4 kilos, 371 niños entre 2 y 3 kilos, mientras que una veintena estuvo por debajo de los 2.000 gramos, con dos de ellos por debajo del kilo. Por su parte, 66 pequeños pesaron más de 4 kilos, dicen las estadísticas.

La duodécima tasa de fecundidad más baja de las urbes españolas

La radiografía demográfica deja a Vigo en comparación con los municipios españoles de más de 50.000 habitantes en una situación preocupante, ya que la ciudad olívica presenta, por ejemplo, la duodécima tasa de fecundidad más baja de las localidades analizadas, con 23,88 nacimientos por cada 1.000 mujeres, el registro más reducido de Galicia, empeorando los datos de Ourense y Ferrol.Por todo ello, el indicador coyuntural de fecundidad se sitúa en Vigo en 0,89 hijos por mujer, junto a otros 29 principales municipios españoles que tienen ese dato por debajo de uno.

Más de la mitad (un 53%) de los nacimientos registrados durante el pasado año se corresponden con el primer hijo de esas madres, mientras que el 36,12% fueron el segundo descendiente de esas progenitoras. El porcentaje baja al 7,74% para los terceros hijos alumbrados. Además, hubo 26 madres que dieron a luz a su cuarto hijo, diez que tuvieron a un quinto y una de ellas que trajo al mundo a un sexto retoño.Por otro lado, el INE dibuja también la maternidad en función del estado civil de la progenitora. 785 de los 1.473 nacimientos fueron de madres no casadas y 688 sí lo estaban.