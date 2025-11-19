Doblete de gigantes en Vigo: «Iona» y «Sky Princess» con más de 8.000 cruceristas
Ambos buques protagonizan la penúltima doble escala de trasatlánticos de 2025
La penúltima escala dual de cruceros de 2025 acercó este miércoles a Vigo a los colosos Iona y Sky Princess, en los que según información de las agencias Pérez y Cía. y Antares, llegaron 8.729 pasajeros de mayorías británica y estadounidense y 2.989 tripulantes, que disfrutaron en Vigo de una de las escalas de sus dispares recorridos.
El Iona regresa a Inglaterra donde este viernes culminará un viaje de dos semanas a Canarias, mientras que el Sky Princess acaba de iniciar en Southampton una travesía trasatlántica con final en Puerto Cañaveral, desde donde operará a partir del próximo día 30 un programa de cruceros al Caribe.
Con esta doble escala ambos buques se despidieron de Vigo por este año, en el que el Iona sumó cuatro visitas y el Sky Princess, siete. El próximo lunes el turno será para el Queen Anne.
