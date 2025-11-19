Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doblete de gigantes en Vigo: «Iona» y «Sky Princess» con más de 8.000 cruceristas

Ambos buques protagonizan la penúltima doble escala de trasatlánticos de 2025

El «Iona» y «Sky Princess», esta mañana en la terminal de cruceros de Vigo.

El «Iona» y «Sky Princess», esta mañana en la terminal de cruceros de Vigo. / Marta G. Brea

Francisco Díaz Guerrero

La penúltima escala dual de cruceros de 2025 acercó este miércoles a Vigo a los colosos Iona y Sky Princess, en los que según información de las agencias Pérez y Cía. y Antares, llegaron 8.729 pasajeros de mayorías británica y estadounidense y 2.989 tripulantes, que disfrutaron en Vigo de una de las escalas de sus dispares recorridos.

El Iona regresa a Inglaterra donde este viernes culminará un viaje de dos semanas a Canarias, mientras que el Sky Princess acaba de iniciar en Southampton una travesía trasatlántica con final en Puerto Cañaveral, desde donde operará a partir del próximo día 30 un programa de cruceros al Caribe.

Noticias relacionadas y más

Con esta doble escala ambos buques se despidieron de Vigo por este año, en el que el Iona sumó cuatro visitas y el Sky Princess, siete. El próximo lunes el turno será para el Queen Anne.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents