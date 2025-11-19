Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DisCamino despide a «Gerardiño», su gran impulsor

Ha fallecido con 47 años - «Ha tenido una vida feliz y plena», destaca la asociación

Muere Gerardo Fernández Costa, creador de DisCamino

Muere Gerardo Fernández Costa, creador de DisCamino

Gerardo, a la derecha, con Javier Pitillas / Cedida

Borja Melchor

Gerardo Fernández Costa, conocido como «Gerardiño», ha fallecido. El creador de DisCamino, un proyecto que comenzó en el año 2009 de su mano junto con el sargento de la Policía Local Javier Pitillas para cumplir el deseo de las personas con discapacidad de peregrinar hasta Santiago de Compostela, deja un hueco enorme en el corazón de esta asociación.

«Ha dicho que no estéis tristes, que ha tenido una vida feliz y plena. Qué tan solo le faltó tener una novia, pero que se preparen ahora en el cielo, que piensa liarse con todas las que pueda hasta encontrar la que le mole», señaló la entidad sobre una persona que ha sido su «guía y faro» y ha demostrado que el ser humano, a pesar de ser sordociego, no tiene límites.

