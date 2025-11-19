Cuatro años de cárcel por una salvaje fuga policial durante 50 kilómetros

La del 31 de diciembre de 2024 fue una madrugada de máxima tensión en Vigo por la fuga protagonizada por un conductor temerario que huyó durante 50 kilómetros en un recorrido iniciado en la Travesía de Vigo y en el que condujo a toda velocidad –a hasta 180 km/h– por las calles olívicas, por la A-55, por la AP-9 o por la VG-20. La fuga finalizó cuando perdió el control de su Volkswagen Passat y chocó contra el muro de cierre de la fábrica de Stellantis.

Estos hechos se saldaron ayer con una condena de 4 años, seis meses y un día de prisión en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo. El automovilista, de 31 años y que inició aquella fuga dirigiendo una sonrisa a los agentes y haciéndoles una «peineta», carecía de carné de conducir, tenía la ITV caducada, iba bajo efectos de las drogas (cocaína, cannabis y anfetaminas) y llegó a embestir a cuatro vehículos policiales que sufrieron daños valorados en más de 13.000 euros. Además de poner en peligro a los policías y a los automovilistas con los que se cruzó, llegó a arrojar desde el coche varias alfombrillas del vehículo, una mochila o las pinzas de arranque.