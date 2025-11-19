Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello plantará 25 nuevas especies en O Castro tras talar 13

El Concello anunció la plantación de 25 nuevas especies arbóreas en el parque de O Castro tas verse obligado a talar hasta 13 ejemplares en mal estado. Los técnicos agrarios, tras analizar los árboles, vieron que estaban «muertos o en regresión» y aconsejaban retirarlos.

