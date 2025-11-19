El Comité del Puerto sale en defensa de los agentes de la Policía Portuaria por el incidente con la CGT: «Actuaron con profesionalidad»

El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Vigo ha salido en defensa de la Policía Portuaria tras la denuncia del sindicato CGT sobre el supuesto abuso policial de estos agentes contra tres sindicalistas que se estaban concentrando en la noche del pasado domingo frente a las instalaciones portuarias de Beiramar.

En un comunicado donde expresa su apoyo al personal de la Policía Portuaria, el Comité de Empresa asegura que la versión ofrecida por este sindicato sobre el incidente surgido con motivo de la retirada de una pancarta colocada por representantes de la CGT, "distan mucho de lo acontecido realmente". "En ningún momento su intervención tuvo otro objetivo que el de garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones portuarias".

Los agentes, añade el Comité, actuaron con "profesionalidad en un contexto especialmente delicado y de tensión evidente y en ningún caso hubo agresión de ningún tipo hacia ninguno de los implicados, siendo, por el contrario, agredido un Policía Portuario".

Sobre la supuesta represión sindical a la que alude la CGT, desde el Comité afirman "que en ningún caso los supuestos sindicalistas estaban realizando una protesta o una acción sindical". Revelan que "accedieron encapuchados al interior de las instalaciones portuarias, instalando de manera ilegal pancartas y pegatinas en interior y exterior del recinto y, en el momento de la retirada de la pancarta por parte de la Policía Portuaria, se encontraban en un bar de las inmediaciones". "Estos individuos al ver que la pancarta estaba siendo retirada se acercaron encapuchados a increpar a los agentes de la Policía Portuaria, negándose a ser identificados y, dándose uno de ellos a la fuga", completan.

Según el relato resumido en la nota del Comité, el citado individuo sufre un tropiezo en su huida "cayendo al suelo para después lanzarle varias patadas al agente que lo perseguía, momento en el cual se procede a su retención hasta la llegada de la Policía Nacional".

"Como Comité de Empresa y representantes sindicales estamos a favor de toda acción sindical, siempre que sea coherente, reglada y transparente, no entendiendo el tener que esconderse o negarse a la identificación ante una reivindicación de derechos laborales", concluye el comunicado del Comité del Puerto.