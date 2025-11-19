Caballero exige a Transportes que incluya la variante por Cerdedo en el mapa de la red del AVE
El alcalde anuncia un nuevo concierto en apoyo al trazado entre Vigo y Ourense
No solo el retraso en la salida sur, noticia avanzada por FARO este miércoles, marca la agenda mediática de Vigo en materia ferroviaria. El alcalde de la ciudad mostró su rechazo a la ausencia de la variante de Cerdedo en el mapa mostrado por Óscar Puente en su desayuno informativo del lunes para presentar los nuevos planes del AVE en nuestro país. Aunque dicho proyecto está «blindado» hasta mediados de 2027 tras adjudicarse un informe que incluye una campaña hidrogeológica y geotécnica,Abel Caballero mostró su preocupación.
«El Gobierno de España quitó a Vigo del mapa de la alta velocidad y yo lo reclamo exactamente igual que lo he hecho siempre, porque esa es la gran prioridad de esta ciudad y tienen que restituirla en el plan AV350 de forma inmediata», demandó. «De entrada ya quiero decir que voy a convocar un concierto reivindicativo y no descarto otras acciones», anunció. Esta petición ha sido trasladada también de forma privada al ministro Puente.
La conexión entre Vigo, Pontevedra y Ourense no aparecía coloreada ni en los 4.091 kilómetros en servicio, ni en los 436 en construcción ni en los 301 kilómetros en fase de proyecto. Lo cierto es que ninguna de las seis leyendas fijadas en la infografía se correspondía con la situación de Cerdedo, todavía en fase de estudio complementario. En idéntico estado se encuentran la conexión entre Navarra y la Y Vasca o la de Almería y Granada.
Todas ellas, como detalló FARO en septiembre de 2024, de gran complejidad técnica y en las que el Ministerio estaba buscando alternativas más económicas o eficientes. Sin embargo Caballero apuntó que el caso de Vigo es diferente por cuestiones «políticas», pero también técnicas. En ese sentido reivindica la importancia capital de la conexión con el resto de la red o el hecho de que el trazado ya tuvo un proyecto aunque el Gobierno de Rajoy lo dejó caducar.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto