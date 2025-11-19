Caballero exige a Transportes que incluya la variante por Cerdedo en el mapa de la red del AVE

No solo el retraso en la salida sur, noticia avanzada por FARO este miércoles, marca la agenda mediática de Vigo en materia ferroviaria. El alcalde de la ciudad mostró su rechazo a la ausencia de la variante de Cerdedo en el mapa mostrado por Óscar Puente en su desayuno informativo del lunes para presentar los nuevos planes del AVE en nuestro país. Aunque dicho proyecto está «blindado» hasta mediados de 2027 tras adjudicarse un informe que incluye una campaña hidrogeológica y geotécnica,Abel Caballero mostró su preocupación.

«El Gobierno de España quitó a Vigo del mapa de la alta velocidad y yo lo reclamo exactamente igual que lo he hecho siempre, porque esa es la gran prioridad de esta ciudad y tienen que restituirla en el plan AV350 de forma inmediata», demandó. «De entrada ya quiero decir que voy a convocar un concierto reivindicativo y no descarto otras acciones», anunció. Esta petición ha sido trasladada también de forma privada al ministro Puente.

Mapa de la red de Alta Velocidad en España del Ministerio de Transportes / Ministerio de Transportes

La conexión entre Vigo, Pontevedra y Ourense no aparecía coloreada ni en los 4.091 kilómetros en servicio, ni en los 436 en construcción ni en los 301 kilómetros en fase de proyecto. Lo cierto es que ninguna de las seis leyendas fijadas en la infografía se correspondía con la situación de Cerdedo, todavía en fase de estudio complementario. En idéntico estado se encuentran la conexión entre Navarra y la Y Vasca o la de Almería y Granada.

Todas ellas, como detalló FARO en septiembre de 2024, de gran complejidad técnica y en las que el Ministerio estaba buscando alternativas más económicas o eficientes. Sin embargo Caballero apuntó que el caso de Vigo es diferente por cuestiones «políticas», pero también técnicas. En ese sentido reivindica la importancia capital de la conexión con el resto de la red o el hecho de que el trazado ya tuvo un proyecto aunque el Gobierno de Rajoy lo dejó caducar.