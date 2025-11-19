Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo

Sin noticias de María L. S. G. desde el pasado sábado. SOS Desaparecidos ha difundido los datos de la mujer, de 55 años y vecina de O Porriño, de la que sus familiares no tienen noticias desde el pasado 15 de noviembre.

María L. S. G., desaparecida en Vigo. / SOS Desaparecidos

Según ha podido saber Faro, la desaparición de María ya está siendo investigada por la Policía Nacional. Su rastro se pierde en Vigo.

Mide 1,57 metros, tiene complexión delgada, pelo negro con reflejos rojos y ojos verdes. Solicitan cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.