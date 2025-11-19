Badalona volverá a disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente de España: "Será más espectacular"

Vigo tiene "el inmenso honor de ser el símbolo de la Navidad en todo el planeta", aseguró este fin de semana su alcalde, Abel Caballero, tal y como contó 'Faro de Vigo' sobre el ya habitual y pomposo encendido de luces navideñas del municipio. En Badalona, el alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) no llega a tanto, no al menos todavía, pero sí se ha propuesto que la ciudad catalana vuelva a disputarle a la gallega la celebración navideña más grandilocuente de España este 2025.

"La Navidad vuelve a situar a Badalona al frente de las celebraciones navideñas en España", ha explicado en rueda de prensa este 17 de noviembre la primera tenienta de Alcaldía de Badalona, Cristina Agüera (PP). La edil ha subrayado la apuesta local por una celebración que funciona como "plataforma de proyección de la ciudad", "genera sentimiento de pertenencia en la ciudadanía", "ayuda a impulsar el comercio local" y "atrae inversión de visitantes de otras ciudades".

El gasto total del Ayuntamiento de Badalona, ha precisado Agüera, será de casi 2,5 millones de euros. El atractivo más llamativo de las fiestas volverá a ser el 'superárbol' navideño de 43 metros, cuyas 100.000 luces led se encenderán el próximo sábado 22 de noviembre a las 19 h en la plaza del President Tarradellas. "Será todavía más espectacular", ha enunciado Agüera, quien ha bromeado sobre la pugna Badalona—Vigo: "Nuestro árbol siempre ha sido el más grande. Otros le ponen encima estrellas, pero como árbol el nuestro siempre ha sido el de mayor tamaño de España", ha rubricado la edil. La mencionada plaza frente al Pavelló Olímpic acogerá dos pases de espectáculos de luz y música cada día entre semana y otros cuadro los fines de semana y festivos.

Antes de ese gran evento, el viernes 21 a las 18 h, tendrá lugar el encendido de luces general de la ciudad en la plaza de la Vila con un espectáculo titulado 'La melodía de la Navidad', que consistirá en una combinación de circo contemporáneo, música en directo y danza aérea. Allí luce otro árbol más humilde, de 15 metros, "muy realista y que aporta mucha calidez a este espacio central", ha precisado Agüera. Serán un millón de leds en total las que estén repartidas estas Navidades en Badalona, sumando al balance de calles decoradas 11 más que el año pasado: 127 vías badalonesas y seis plazas, cinco más que el pasado 2024, alumbrarán las fiestas este 2025 con ornamentación "ecosostenible", en palabras de Agüera.

"El sueño que nos guía" de los Reyes Magos

La concejalía de Cultura del 'Gobierno Albiol' ha ahondado también este 2025 en los valores tradicionales de la celebración navideña. Ejemplo de ello es que la Cabalgata de los Reyes Magos de Badalona se renueva completamente: tendrá nuevas carrozas, personajes y música. Los magos de Oriente pasarán el 5 de enero por la ciudad catalana al son de un lema que recuerda a las palabras con las que el propio alcalde ha evocado en alguna ocasión su proyecto de ciudad: "El sueño que nos guía".

Otro elemento tradicional de las fiestas será el pesebre de la plaza de la Vila, que este 2025 tendrá como tema central el Milenario del Monasterio de Montserrat. Los pesebristas badaloneses han recreado la montaña y varios espacios emblemáticos en un belén monumental que se inaugurará el 13 de diciembre, coincidiendo con la Mostra de Pessebres.

También podrán disfrutar los más pequeños en una Fábrica de Caramelos de Papá Noel que se dejará ver en el Antic Escorxador del 19 al 23 de diciembre. Es otra de las novedades de estas Navidades 2025: un espectáculo de 'mapping' transformará la fachada la nave en el decorado de una antigua fábrica de caramelos. En sesiones a las 18 h, 19 h, 20 h y 21 h, el público podrá asistir gratuitamente pero con aforo limitado a una combinación de proyecciones, actores en directo y un relato emotivo que culminará con el reparto de bastones de caramelo.

El alrededor del gran árbol se convertirá en un espacio de dinamización con la Fira Gastronòmica de Nadal (21, 22 y 23 de noviembre), talleres infantiles amenizados por personajes de animación (los fines de semana del 28 de noviembre al 4 de enero y los días 8, 22, 23 y 24 de diciembre) y una Feria de Navidad, del 6 de diciembre al 5 de enero. En este espacio se instalará también la pista de hielo de la feria, una de las actividades más populares entre las familias.