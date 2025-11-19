Arranca con éxito la Semana de Cine Submarino

La importancia de proteger los océanos y el patrimonio natural e histórico de los fondos baleares centraron ayer la primera jornada de la XXXIII Semana de Cine Submarino de la UVigo, que contó como invitada con la científica viguesa Rosa Figueroa, actual directora del IEO.

El auditorio del Teatro García Barbón acogió las proyecciones del corto «O océano é noso», de Lara González y Xaime Biero; dos vídeos del Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima; y un documental del IEO. El festival está organizado por la UVigo con el patrocinio de Afundación.