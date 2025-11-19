Adiós al formato de clase más tradicional: los profesores ya aprenden a prepararlas con IA

Cuando parecía que los dispositivos electrónicos y tecnología digital revolucionarían las aulas, llegó la Inteligencia Artificial para cambiarlo todo. La educación, o mejor dicho, las metodologías educativas son tan volátiles que obligan al docente a estar siempre formado sobre estas novedades y cómo emplearlas en el aula. De ello se encarga el Centro de Formación y Recursos (CFR) de Vigo, que pone a disposición de los docentes este curso hasta un total de 16 cursos relacionados con la IA y recursos digitales para diseñar sus clases y crear contenidos que ayuden en sus explicaciones.

Actualmente, uno de los cursos a los que se pueden anotar los profesores se trata precisamente de «Creación de recursos dixitais con intelixencia artificial». Su objetivo, emplear de forma ética la inteligencia artificial en el proceso enseñanza-aprendizaje. Este formato de curso ayudará a los docentes a saber cómo trasladarle a la IA sus necesidades específicas y obtener así contenidos educativos textuales, de imagen y audiovisuales. En general, sacarle el mejor aprovechamiento pedagógico al uso de esta tecnología.

Este centro formativo se encuentra en las antiguas instalaciones del colegio Virxe do Rocío. El recinto fue adaptado para las diferentes exigencias y necesidades de los cursos, tanto por el tipo de actividad como por el número de docentes de un centro que puedan participar de ellos.

A mayores, en sus instalaciones, parte de las cuales han sido reformadas, cuentan no solo con espacios para la realización de cursos, sino también para la dotación de recursos a los centros. Por ejemplo, si un profesores quiere diseñar en 3D piezas u objetos para una de sus clases, puede solicitar una de las 9 impresoras que obran en este recinto o incluso emplearlas en sus propias instalaciones.

Junto a las curso relacionados con la IA y tecnologías digitales, hay otras dos casuísticas que también se repiten en la temática formativa docente: la lectura y el aprendizaje de idiomas.

Sobre el primero destacan los cursos de aprendizaje en la lectura para estudiantes con diversidad, la comprensión lectora para alcanzar el éxito escolar, conceptos básicos de la lengua de signos e incluso la aplicación de IA en el aprendizaje de nuevos idiomas.

Con respecto a esto, son varios los cursos de formación que tienen como protagonista el Inglés, y otros tanto son cursos de Actualización Lingüística y Comunicativa (CALC), acreditativos del nivel de idiomas.

Ley de Educación Digital

Desde la Xunta, se prevé que todos los contenidos relacionados con la Inteligencia Artificial en la enseñanza queden regulados en la futura Ley de Educación Digital, cuyo plazo de consultas terminó el pasado mes de marzo, recibiendo hasta 660 aportaciones. Las previsiones iniciales del Gobierno autonómico es que pueda estar vigente antes del término de este curso 2025/2026.