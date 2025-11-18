La Xunta invierte más de medio millón en el CEIP Cabral-Carballal
REDACCIÓN
La Consellería de Educación invertirá más de 518.000 euros en la gran rehabilitación del CEIP Cabral-Carballal, que conistirá el cambio de toda la cubierta, ventanas y el aislamiento térmico. Está previsto que el contrato sea licitado antes de que termine el año 2025. Con esta obra, la inversión en mejoras de edificios educativos en Vigo sube hasta los 31 millones.
