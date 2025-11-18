El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»

Algunos de los lugares más recónditos de Vigo son escenario de aventuras nocturnas difíciles de imaginar para muchos vecinos cuando llega el día. Mientras la ciudad duerme, hay quien se da a la lujuria en espacios comunes, más o menos visibles, según el gusto por la adrenalina de los participantes. Estos recintos son baños de centros comerciales, callejones, parques solitarios, descampados o zonas de aparcamiento que sirven como picadero a parejas de todo tipo, aunque también a extraños que se conocen por primera vez de la forma más íntima posible.

La web mispicaderos.com, en la que miles de usuarios llevan años reseñando zonas calientes, contiene hasta 188 puntos en la ciudad, todos ellos con la valoración de al menos una persona. En ella incluyen una opinión personal, pero también marcan la facilidad de acceso y el nivel de intimidad.

Los datos muestran que los habitantes de la provincia de Pontevedra son de los más aficionados de España al sexo al aire libre: se sitúa octava en el total nacional con 897 zonas marcadas. En Galicia solo A Coruña le supera. Es la cuarta, después de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Una zona reseñada, junto a las escaleras de Maruja Mallo. | A.V.

El centro de Vigo concentra la mayoría de los puntos de su área y el grueso de las localizaciones están pegadas al puerto. Los jardines de A Laxe, los baños del centro comercial, detrás del edificio de la Xunta o tras la escultura de Julio Verne son algunas de las zonas más reseñadas. Lo mismo ocurre más hacia el norte, como en el monte de la guía; o hacia el sur, como en el aparcamiento de Cabral, donde los usuarios le dan hasta 4,5 estrellas sobre 5 (aunque advierten de que conviene esperar a que cierre el restaurante y los clientes se vayan).

También hay opciones en zonas céntricas más recogidas, como el monte de O Castro, donde hay cinco puntos recomendados por sus buenas vistas: «Gran mirador con mucho espacio. Hay bancos donde puedes ir con tu pareja y charlar, pero cuando cae la noche ya se pueden hacer diabluras. Es una zona con poca luz», escriben en los comentarios.

La afueras y toda el área metropolitana triunfan por la gran cantidad de fincas en desuso que esconden. Entre los mejores valorados destaca el Mercado de Cabral, cerrado a principios de año y actualmente en estado de abandono. Aunque hay propuestas para darle una nueva vida, por ahora permanece funcionando como otro de los puntos calientes mejor valorados. Los usuarios destacan sus mesas y el fácil acceso al interior como puntos fuertes.

Entre otros, hay numerosos aparcamientos y baños de centros comerciales. La mayoría están señalados por los interactores como «íntimos» y «muy discretos».

Intercambios de pareja

El Tripadvisor de los escondites para hacer el amor contiene también ubicaciones óptimas para experimentar otras prácticas sexuales como el intercambio de parejas. En Vigo y alrededores hay 68. En este caso no solo de desvelan descampados como la parte alta de Castrelos o desguaces junto al Lagares, sino también algunos clubs que existe específicamente para realizar esta práctica.