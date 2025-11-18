El precio de venta de un piso en Vigo llega a variar un 67% en barrios limítrofes

Acceder a una vivienda en propiedad en Vigo exige cada vez un mayor esfuerzo económico, con el metro cuadrado subiendo sin freno su cotización. Con todo, entre los factores que pueden decantar la elección de los interesados está sin duda la ubicación del inmueble, que en el caso de un piso puede hacer variar el precio final de venta en el casco urbano hasta un 67%, según los datos que ofrece el Consejo General del Notariado, una diferencia que curiosamente se da entre dos zonas cuyos límites se tocan.

Así, en los datos del último año cotejado (entre septiembre de 2024 y agosto de 2025), la zona correspondiente al centro de la ciudad (limitada por el inicio de Sanjurjo Badía, Casco Vello, Urzáiz y Vialia) anotó un precio de 2.945 euros el metro cuadrado en las 270 operaciones registradas, siendo la superficie media de los pisos vendidos de 103 metros cuadrados.

La cifra de las operaciones contrasta con las registradas en el ámbito limitado también en el entronque de Julián Estévez y Sanjurjo Badía y que abarca hasta el centro comercial Travesía, la avenida de Buenos Aires y la Guía, donde el metro cuadrado se cotizó de media a 1.766 euros, siendo además la superficie de 81 metros cuadrados el promedio de los 173 inmuebles transaccionados en un período de doce meses.

El importe medio del conjunto de la ciudad en los pisos vendidos se situó en 2.252 euros, quedando por encima de esa cantidad, además de la zona centro del municipio, el área que comprende Bouzas, Beiramar, Tomás Alonso o la parte de Torrecedeira más próxima a la plaza da Industria (2.563 euros/m2), el código postal de los barrios de Casablanca, San Roque y Salgueira (2.458 euros), el de todo el entorno del Castro (2.390) o el área de influencia de la plaza da Independencia (2.263).

Esos cinco ámbitos concentran los precios más elevados en la compraventa de viviendas en bloques de edificios, situándose por encima de la media global del municipio, pero otras zonas muestran también una cotización no al alcance de todos los bolsillos, ya por encima de los 2.000 euros el metro cuadrado. Se trata del Casco Vello, Navia, Alcabre, Castrelos, Matamá o Comesaña.

Ya por debajo de los 2.000 euros el metro cuadrado, las operaciones formalizadas ante notario reflejan zonas de la ciudad como O Calvario y la Dobalada (1.961 euros), As Travesas y Balaídos (1.940) y Coia (1.912). En 1.853 euros encontramos el barrio de Fátima y la zona de Travesía de Vigo.

Contrastes en el área

Grandes contrastes hay también, según los datos de los notarios, en el área metropolitana de Vigo, con municipios como Nigrán y Baiona ya por encima de los 2.000 euros el metro cuadrado y cada vez más cerca de la ciudad, cifras que están muy lejos de las registradas en Mos, donde el precio medio de las compraventas de pisos se situó en 827 euros. Porriño y Redondela reflejan un precio de 1.513 y 1.425, respectivamente.

Al otro lado de la ría, por su parte, Cangas es el municipio más «caro», con 1.951 euros el m2, por los 1.410 de Moaña.

Impulso a la obra nueva con la entrada en vigor del PXOM

La entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) parece haber servido como palanca para activar las promociones de obra nueva en la ciudad olívica. Así lo certifican los datos presentados ayer por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo), con datos correspondientes al período comprendido entre enero y septiembre, abarcando ya un mes con el plan.En el tercer trimestre de 2025, los 99 proyectos de obra nueva representan el 44% de los expedientes, cuando el año pasado ese porcentaje era del 32%.

En el acumulado del ejercicio, se ha pasado en un año de 257 a 273 expedientes entre enero y septiembre, reflejan los aparejadores.«El efecto dinamizador del PXOM es evidente, el futuro de la nueva construcción en Vigo es prometedor», refleja el presidente del gremio, Manuel Rañó, mientras que el delegado en Vigo del colegio, Antonio Arias, habla de «una vitalidad que no percibíamos hasta ahora».

El avance de la obra nueva choca con un freno en los proyectos de rehabilitación, que ha supuesto que el total de expedientes de dirección de obra haya disminuido un 4,6% en los primeros nueve meses del año, pero no así el presupuesto movilizado, que ha pasado de 180 a 289 millones por los mayores costes de empezar los proyectos desde cero.Los aparejadores, pese a la «etapa ilusionante y de oportunidades», ponen el foco sin embargo en el principal hándicap existente, que no es otro que la falta de mano de obra, especialmente la cualificada.