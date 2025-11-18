Sindicatos denuncian la «agresión policial» tras una concentración en el Puerto

El sindicato CGT ha denunciado el abuso policial sufrido por tres sindicalistas que se estaban concentrando la pasada noche frente a las instalciones portuarias de Beiramar. En un comunicado, el colectivo explica haber sido víctimas de una «brutal y desproporcionada» actuación por parte de agentes de la Policía Portuaria, llegando a ser los participantes «agredidos, detenidos y uno de ellos resultó con lesiones».

Según CGT, los hechos se desencadenaron cuando los representantes sindicales ejercían su derecho a la protesta para visibilizar las condiciones laborales que se sufren en el servicio de mantenimiento del puerto. «La única acción de los trabajadores era la colocación de una pancarta reivindicativa», explica el colectivo.

Golpes y lesiones

Frente a este acto de protesta «pacífica», insisten, la respuesta policial fue de una «violencia inusitada». Afirman que se llegaron a movilizar hasta seis coches patrulla que se concentraron en el lugar con el único objetivo de retirar la pancarta y disolver la legítima protesta. Los agentes procedieron a identificar de forma «agresiva» a los sindicalistas y, acto seguido, «cargaron contra ellos, propinando golpes y causando lesiones a uno de los compañeros, que tuvo que recibir asistencia médica».

Con todo, el colectivo exige una investigación inmediata y exhaustiva sobre lo ocurrido, el cese de la criminalización ante protestas sindicales y el cumplimiento del convenio del metal por parte de la Autoridad Portuaria y empresas concesionarias.