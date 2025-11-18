Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo

La Xerencia Municipal de Urbanismo aprobó inicialmente tres convenios urbanísticos clave para la transformación integral del entorno de la Praza de España, que será semipeatonalizada. Se trata de las propuestas correspondientes a las zonas 2, 3 y 4, que abarcan las parcelas situadas entre las calles Pizarro, Honduras, Puerto Rico, Gran Vía y la avenida de Madrid. Estos acuerdos permitirán avanzar en la ejecución del planeamiento previsto para esta área estratégica de la ciudad, desbloqueando la tramitación urbanística y facilitando la ordenación futura de estos ámbitos.

La aprobación inicial de estos convenios supone un paso decisivo para garantizar una remodelación equilibrada y coherente, a ojos del Concello, del entorno de la Praza de España, un espacio que lleva años pendiente de reorganización. Estas actuaciones traerán bajo el brazo tienen la modernización de los accesos, la mejora la movilidad y la continuación del desarrollo urbano de esta zona neurálgica de Vigo.

Ampliación de los túneles

La ordenación contemplada en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) recoge nuevos viales, las ampliaciones de los túneles y la generación de espacios verdes más accesibles a los peatones, además de un refuerzo notable del uso residencial de la plaza que da la bienvenida a la ciudad desde la avenida de Madrid. Uno de los símbolos de la transformación será la desaparición de la gasolinera, que funciona desde la década de los 80; está previsto también derribar dos chalés. La parcela que no sufrirá cambios será la comprendida entre Fernando Conde, Manuel Olivié y y Conde de Gondomar al ser un elemento catalogado.

Urbanismo ya aprobó inicialmente a finales de octubre el primer convenio urbanístico del ámbito, que se corresponde con las parcelas situadas entre Pizarro, Puerto Rico y Honduras, y activó en ese momento el procedimiento para impulsar otros acuerdos para los terrenos entre Gran Vía, Pizarro y Honduras. «El objetivo de que vayamos tan rápido es poder obtener los tramos por parte de los propietarios, que nos ceden parte del suelo para poder semipeatonalizar la plaza continuando el primer anillo de circulación», detalló por entonces el alcalde de Vigo, Abel Caballero.