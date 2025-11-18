Renfe diseña dos alternativas por el descarrilamiento en As Neves

El descarrilamiento de un tren de mercancías el pasado sábado en As Neves ha obligado a Renfe a activar un plan alternativo de transporte por el corte en la línea del Miño entre esa localidad y Salvaterra, que afecta tanto a trenes regionales como a los transversales de larga distancia entre vigo y Cataluña.

Para los primeros, que parten de Ourense a las 10,05 horas y de Vigo Guixar a las 14,07 horas, se realizará por carretera el trayecto entre la ciudad olívica y Arbo, mientras que para los de larga distancia se ha optado por desviarlos por la vía del Eje Atlántico cambiando el origen y destino de Guixar a la estación de Urzáiz, al igual que sucederá con sus enlaces regionales 12477 y 12474, que efectuarán parada en Redondela AV. Para los viajeros de Guillarei y Porriño, el trayecto se prestará por carretera, añade Renfe.

Se desconoce la duración del plan alternativo establecido por Renfe por la gravedad de lo ocurrido, ya que fuentes de Adif señalaban estos días que «los daños en la infraestructura parecen importantes».