El reemplazo de las dos válvulas de Eiras costará unos 2 millones

Un baipás de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua desde la presa de Eiras mientras se realizan las obras de sustitución de las dos válvulas dañadas, actuación con un coste previsto de unos 2 millones de euros. Es la propuesta de Augas de Galicia trasladada al Concello, que le dio el visto bueno, según comunicó a los medios el concejal responsable de Fomento e Servizos y segundo teniente de alcalde, Javier Pardo, quien pidió que la gestión del embalse vuelva a ser municipal en su totalidad. El baipás permitirá bombear el agua de la presa al sistema de abastecimiento, dejando en seco la zona de las válvulas, acción que permitirá ejecutar los reemplazos.

En un comunicado de prensa, el gobierno gallego indicó que Augas de Galicia fue «a única administración que acudiu á reunión técnica celebrada no Concello de Vigo» hoy por la mañana «con información e unha planificación concreta e con garantías dos traballos que se deberían acometer na presa tras os problemas detectados en dúas das catro válvulas reguladoras». Añadió que este encuentro fue solicitado «ata en dúas ocasións pola Xunta». Acudieron el director del organismo hidráulico, Roi Fernández, y técnicos autonómicos, así como Pardo, representación de Aqualia —la concesionaria de la gestión del agua en Vigo—y cuatro técnicos municipales —tres ingenieros y un jurista—.

La Xunta lamentó que el Concello de Vigo «se estea a desantender do abastecemento á cidade e á contorna desde a presa de Eiras sen valorar nin os riscos derivados das deficiencias detectadas na infraestrutura nin aportar a información necesaria para poder coordinar a actuación entre ambas administracións». «Cómpre lembrar que as válvulas de Eiras son manipuladas en exclusiva polo Concello de Vigo e que o obxectivo da proposta defendida hoxe pola Xunta é non poñer en risco o subministro de auga en ningún momento», destacó el gobierno gallego. En cambio, Pardo insistió en que la Xunta es la encargada de la gestión y el mantenimiento de todas las instalaciones del embalse de Eiras, incluidas las válvulas. El concejal destacó que los problemas de las válvulas fueron detectados por Augas de Galicia en abril y que no se alertó hasta octubre de la necesidad de acometer una actuación urgente, por lo que ya van más de siete meses sin tomar medidas.

Pardo lamentó que Augas de Galicia no ha trasladado plazos ni información más concreta sobre la actuación planteada —tampoco el coste de 2 millones de euros, según denunció el Concello—. En todo caso, urgió al organismo a llevar a cabo los trabajos cuanto antes. Defendió que «Aqualia, siempre que detectó algo, lo comunicó con lealtad» y reconoció que desconoce si ha habido notificaciones de problemas desde enero de 2023. El edil Pardo expuso que la Xunta de Galicia es la titular de la presa desde esa fecha, por lo que, desde entonces, le corresponde el mantenimiento y conservación a Augas de Galicia, como aparece en el acuerdo firmado entre las partes. El edil apuntó que la solución del baipás responde más a las necesidades de otros municipios, ya que Vigo podría tener agua para 36 horas aunque se cortase el suministro para hacer la reparación.

«O Concello eludiu a súa responsabilidade»

El gobierno gallego apunta que, «no transcurso da xuntanza, Aqualia, identificada en todo momento co Concello e o Concello con Aqualia, limitouse a escoitar as propostas de Augas de Galicia, cando quedou perfectamente constatado que é o Goberno municipal o único que pode e debe manipular as válvulas para analizar o seu estado». «Porén, o Concello eludiu esta responsabilidade ata que, a requirimento da Xunta, e en cumprimento da normativa de seguridade de presas, abriu unha das válvulas parcialmente e produciuse a súa rotura», detalló.

Augas de Galicia criticó la «falta de información de Aqualia» y aseguró que esta «actuación de emerxencia» se podría haber evitado «se o Concello de Vigo comunicara de xeito inmediato as deficiencias identificadas ao manipular as válvulas». Es la reflexión que lanzó Roi Fernández, a quien le llamó la atención que los representantes del Concello, en el encuentro, «falaron dunha operación de reemplazo dunha válvula unicamente», no de dos.

Por su parte, el BNG exigió a la Xunta y al Concello «que deixen de xogar irresponsabelmente coa auga de beber». Reclamó «que cooperen para substituír as dúas válvulas defectuosas» y urgió «unha auditoría integral do encoro».