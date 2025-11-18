El Puerto lidera una plan para descarbonizar a bajo coste
Vigo sale reforzado como un puerto verde de referencia
REDACCIÓN
El Puerto lidera una estrategia pionera para lograr cero emisiones sin disparar costes. La prestigiosa revista científica Marine Policy, líder en estudios de política oceánica, acaba de publicar un artículo fruto de la investigación del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, avalada por expertos internacionales de primer nivel. El plan demuestra que la descarbonización pasa por un mix inteligente de energías y es extrapolable a cualquier puerto del mundo. Por el momento, ya se redujeron un 93% las emisiones desde 2017. La iniciativa traza una hoja de ruta integral para que Vigo alcance el estatus de «Puerto Cero Emisiones» y cumpla con el Pacto Verde Europeo.
