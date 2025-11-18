Un nuevo evento itinerante de ropa vintage trae a Vigo más de 2.000 prendas desde 9 euros

Billy’s, el tour de ropa vintage que recorre distintas ciudades de España, vuelve a Vigo con su segunda temporada -ya estuvo en la ciudad olívica en mayo-. Durante tres días, del 21 al 23 de noviembre, el Hotel Bahía de Vigo se convertirá en un gran mercado de moda retro con más de 2.000 prendas cuidadosamente seleccionadas.

Los asistentes encontrarán ropa y accesorios de marcas como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, The North Face, Levi’s y muchas otras, con precios que parten desde los 9 euros. Además, habrá una Zona Billy’s con piezas exclusivas y una sección de sneakers originales y joyas vintage únicas.

Regalo para los primeros en llegar

El evento tendrá horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas y la entrada será gratuita para todos. Los 20 primeros en llegar cada día recibirán un regalo asegurado y se ofrecerán descuentos de hasta el 50 % en la Zona Billy’s.

También se habilita una Entrada VIP, con un coste de 5 euros, que puede adquirirse a través del perfil oficial de Billy’s. Esta modalidad permite acceso preferente 30 minutos antes de la apertura general, entrar sin colas y disfrutar de una partida gratuita en la máquina del gancho para optar a zapatillas de marca.

Billy’s se presenta así como una de las citas de moda vintage más destacadas de la ciudad, con una propuesta que combina sostenibilidad, tendencias y piezas únicas a precios asequibles.