Una mujer en estado muy grave por un accidente en el que dos turismos colisionaron frontalmente en la subida al CUVI

Los Bomberos de Vigo tuvieron que liberar en la tarde de este martes a una mujer de mediana edad que había quedado atrapada en el interior de su vehículo tras una colisión entre dos turismos en la EP-2005, en la subida al CUVI, en Vigo, en el punto kilométrico 1,600. En el accidente también resultó herida leve otra persona.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 16.30 horas, cuando un alertante informó de un accidente de tráfico con al menos un ocupante atrapado que necesitaba ayuda.

Ante esta situación, desde el centro de emergencias se movilizó a los Bomberos de Vigo y a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que ya tenían constancia del siniestro, además de solicitar la intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.

Excarcelación

El siniestro consistió en una colisión frontal entre dos turismos, cuando uno de ellos invadió el carril contrario. Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes que, al parecer, salía de su trabajo en Doral Residencias, quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para su excarcelación.

Presentaba fractura abierta en sus dos piernas y posible fractura en su cadera.

Una vez liberada, la víctima del siniestro fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al centro hospitalario de referencia en estado muy grave.