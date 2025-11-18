«Nuestra misión son las pantallas»

«Nuestra misión es centrarnos en las pantallas». Un trabajador de la Liga Nacional de Fútbol Profesional relató ayer en un juicio contra un bar de Vigo cómo es su proceder para sacar a la luz la emisión fraudulenta de partidos de fútbol en locales de hostelería. La entidad deportiva cuenta con empleados que, simulando ser clientes, escudriñan las televisiones de este tipo de locales en busca de las tres «evidencias» de este tipo de piratería audiovisual. La ausencia de una serie de logotipos y de una especie de huella dactilar denominada «fingerprint» son las pruebas que llevan a vistas orales como la celebrada ayer.

LaLiga inició en 2019 una ofensiva materializada en cientos de denuncias penales en los juzgados de todo el país. Hace apenas un mes y medio informó de que ya suma 1.600 sentencias condenatorias obtenidas frente a establecimientos del sector hostelero que emitieron partidos de la competición nacional «de manera fraudulenta e ilegal». El juicio celebrado ayer en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo se enmarca en esta estrategia. En el banquillo se sentaron los administradores de la empresa de la que depende el bar en cuestión, ubicado en la calle de Ramiro Pascual y que fue objeto de inspecciones el 3 de enero y el 8 de febrero de este 2025.

«No me gusta el fútbol»

Los acusados, un hombre y una mujer, se desvincularon de la gestión diaria del local, que atribuyen a los camareros, y negaron en todo caso que en la cafetería se emitan partidos, ni de canales oficiales ni piratas. «No me gusta el fútbol», dijo uno de los acusados. «No nos compensaba contratar las emisiones. Suponía 540 euros cada mes y no tenemos un volumen tan grande de clientes, no es rentable», declaró ella, que a día de hoy ya no está vinculada a dicha sociedad.

La Fiscalía y la abogada de LaLiga los acusan del delito leve contra el mercado y los consumidores del artículo 286.4 del Código Penal y piden penas de multa así como una indemnización por daños y perjuicios que la entidad deportiva fija en 744,11 euros. La prueba de cargo fue un informe pericial y la declaración del trabajador que se hizo pasar por cliente los días en que llevó a cabo la inspección en ese local, que tiene tres televisiones. «Estaban emitiendo las tres, pero yo inspeccioné la que estaba encima de la barra», contó, concretando que su misión se centra «exclusivamente» en observar la pantalla.

Fraude residencial o piratería

Este empleado relató que en el ámbito de la hostelería hay dos tipos de fraudes: el residencial –contratar una emisión legal para un domicilio particular y usarlo en dichos negocios– y la piratería. Y concretó las tres «evidencias» que demuestran que las emisiones son ilícitas. La primera es la ausencia en uno de los márgenes de la pantalla de la leyenda «LaLiga TV Bar». La segunda es la ausencia también de una «mosca» que varía según la operadora que ofrezca el servicio. Y el tercer filtro que demuestra el fraude es que no aparece el «fingerprint» o huella dactilar, una especie de código alfanuméricio que aparece en la pantalla cada cierto tiempo. En el caso del bar de Vigo que fue ayer a juicio declaró que las emisiones de los partidos eran piratas. «Incluso me fijé cuando uno de los camareros manejó el mando a distancia: el menú tampoco era el de una operadora con derechos audiovisuales», concluyó.