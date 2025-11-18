La línea del Miño sufre cortes cada mes y medio

El ferrocarril gallego sigue siendo vulnerable al clima. Después de que los incendios del verano bloquearan la línea de Alta Velocidad durante 10 días, el invierno deja su huella en la del Miño entre Vigo y Ourense con casi una decena de incidencias y cortes en los últimos doce meses, tres de ellos en noviembre. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias advierte de forma recurrente de caídas de árboles, desprendimientos de tierras, incendios o averías técnicas que imposibilitan el uso del trazado paralelo al río entre Guillarei y Ribadavia. La mayoría de ellos se limitan a unas horas tras detectarse el obstáculo, aunque en casos como el descarrilamiento del tren de mercancías del sábado en As Neves pueden llegar a toda una semana.

El convoy de la compañía Captrain sufrió un accidente alrededor de las 19.10 horas al chocar contra un muro que, según los primeros indicios, se desprendió como consecuencia de las lluvias de los últimos días. La locomotora y los nueve vagones quedaron ladeados a lo largo de toda la vía férrea en las inmediaciones del apeadero del municipio. Como consecuencia del impacto, el maquinista resultó herido y, aunque en un principio se creía que estaba atrapado, pudo salir con sus propios medios de la cabina y posteriormente fue trasladado en ambulancia para su reconocimiento y atención médica.

El tren de mercancías descarrilado en As Neves mantendrá cortada la línea del Miño / Pablo Hernández Gamarra

Así, Adif ha procedido al corte de la tensión entre Guillarei y Arbo. Paralelamente está en vigor un Plan Alternativo de Transporte por carretera de Renfe para los trenes regionales y Alvia que circulan entre Vigo y Ourense. Fuentes del gestor afirman que «los daños en la infraestructura parecen importantes pero hasta que no se produzca la retirada del convoy descarrilado no se puede hacer una valoración de daños y una previsión de restablecimiento». A su vez, las labores de retirada del tren van a resultar complejas al ser «una zona de difícil acceso», explican.

Al respecto el diputado del BNG, Néstor Rego, ha demandado al Gobierno «transparencia, rigor y medidas urgentes» al tiempo que presentaba iniciativas para requerir al Ministerio de Transportes que se abra una investigación para conocer las causas del accidente. De confirmarse los fallos estructurales, solicitan una revisión integral de los taludes y demás elementos de seguridad de la línea.