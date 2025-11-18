Jacobo Porteiro aspira a "modernizar" la UVigo con un nuevo liderazgo "más colectivo y transparente"

El catedrático de Industriales Jacobo Porteiro aspira a "modernizar" la UVigo con un liderazgo "más colectivo y transparente" y defiende el carácter "nuevo y audaz" de su candidatura frente a la "continuidad" que representan las encabezadas por Belén Rubio, la actual vicerrectora de Investigación, y Carmen García Mateo, cuyo equipo considera "heredero" de grupos anteriores.

Al frente de la nueva plataforma ConSenso, Porteiro aspira a liderar la institución en "un momento decisivo" en el que debe hacer frente a la jubilación masiva de personal, la caída de la natalidad y el inicio de las negociaciones para el próximo plan de financiación de las universidades gallegas. "Non temos que aspirar soamente a sobrevivir, temos que aproveitar este momento para seguir crecendo, seguir brilando e formando ás xeracións futuras de nenos que teñen que levar a Galicia ó máis alto".

Su proyecto para dirigir la UVigo se basa en seis ejes fundamentales: modernización, transparencia, participación, excelencia, sostenibilidad y humanidad. Incidió en la necesidad de "liberar o talento para engadir valor" en referencia al "papeleo físico ou dixital" que se ha convertido en el centro de la actividad de profesores y personal de administración y servicios. Abogó por una planificación estratégica "baseada en datos" y que permita empezar a diseñar ahora "a universidade dos próximos 10-15 anos". Y destacó que los rankings no pueden ser un objetivo en sí mismos, sino el resultado "do traballo ben feito".

Añadió que la institución debe ser un referente en "sostenibilidade ambiental, social e económica" y pidió el apoyo de toda la comunidad universitaria, además de poner en valor el equipo que le acompaña. "Falemos, escoitémonos, é o momento de reimaxinar a UVigo", subrayó.

Apoyos

Porteiro presentó su candidatura en Redeiras apoyado, en las primera filas, por dos exvicerrectoras de Reigosa, Elena Rivo y Patricia Valcárcel, e investigadores de diferentes ámbitos como Diana Valverde, Felipe Gil o Concepción Paz, exdirectora de Cintecx e integrante de su grupo de investigación. Entre los asistentes también se encontraban varios decanos y directores como el de Industriales, José Fariña, Filología y Traducción, José Montero, y Comercio, José María da Rocha, además del exvicerrector José Luis Míguez, mano derecha del actual rector hasta que abandonó el gobierno, así como profesores y trabajadores de los tres campus y estudiantes.

El líder de ConSenso, que también ha formado parte del actual gobierno, celebró la "oportunidad" de "confrontar" los proyectos de tres candidaturas al Rectorado, algo que no ocurría desde 1999. Pero se desmarcó de las otras dos listas al considerarlas "continuistas" frente a la suya, que "non ten nada que ver, con ideas de remuda, sen romper as cusas, pero evolucionando de forma diferente".

Medicina

Preguntado por los medios acerca de Medicina, Porteiro celebró un acuerdo que pone a disposición de los estudiantes de Medicina "a capacidade do sistema sanitario galego", pero añadió que no renuncia a un título propio en la UVigo. "Permite que vaiamos desenvolvendo capacidades docentes neste ámbito. É un bo paso cara ese futuro a medio prazo no que a UVigo, a igual que a UDC, aspira a ter a titulación e posteriormente a facultade", indicó.

También avanzó que pedirá al rector que explique en Consello de Goberno cuáles son las garantías para el cumplimiento de la descentralización. "O que máis me sorprende é que, sobre o mesmo acordo, unha universidade decide seguir avanzando, se cadra porque hai algo de desconfianza por parte da UDC, mentres o meu reitor prefire deixalo en pausa", añadió.