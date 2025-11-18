Detenido por tratar de clavar una navaja a otro en una zona de ocio

La Policía Local detuvo a un joven de 18 años que supuestamente intentó clavar una navaja a otro durante una discusión en el exterior de un local nocturno. Sucedió sobre las 06.00 horas del sábado en la calle Pontevedra, cerca de Areal. Los dos jóvenes tuvieron un encontronazo en uno de los locales y, tras encararse e insultarse, se citaron en el exterior, donde uno de ellos sacó una navaja plateada e intentó clavársela al otro. Se le incautaron además estupefacientes.