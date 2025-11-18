Detenido por tratar de clavar una navaja a otro en una zona de ocio
La Policía Local detuvo a un joven de 18 años que supuestamente intentó clavar una navaja a otro durante una discusión en el exterior de un local nocturno. Sucedió sobre las 06.00 horas del sábado en la calle Pontevedra, cerca de Areal. Los dos jóvenes tuvieron un encontronazo en uno de los locales y, tras encararse e insultarse, se citaron en el exterior, donde uno de ellos sacó una navaja plateada e intentó clavársela al otro. Se le incautaron además estupefacientes.
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La Navidad llega a Vigo con ilusión impermeable
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves