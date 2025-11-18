Uso del móvil y distracciones causan ya uno de cada tres siniestros viales en Vigo

Ponerse el cinturón, comprobar espejos y retrovisores, manos en el volante apuntando a las «diez y diez»... Estas son las pautas que enseñan las autoescuelas nada más subirse al coche. Sin embargo, hay una crucial que podría reducir la siniestralidad vial de forma notable y depende únicamente del conductor: no usar el teléfono móvil. Su manejo durante la circulación, sumado a otras distracciones –destaca la DGT el empleo de dispositivos como el navegador, apagar o encender un cigarro, comer y beber e incluso la fatiga y cansancio– son la causa principal de los accidentes de tráfico en Vigo.

Así lo reflejan las últimas estadísticas de la Policía Local, concretamente de la unidad de Atestados, que llegaron a intervenir en 2.057 siniestros viales. De ellos, cerca de 600 fueron provocados por la distracción o falta de atención en la carretera de los conductores. Esto supone un tercio de todos los accidentes ocurridos en el municipio de Vigo en 2024.

A estos despistes al volante como causa principal de la siniestralidad le sigue la embriaguez. Un total de 136 accidentes de tráfico fueron provocados a causa del alcohol. No respetar señales tan recurrentes como un ceda el paso o un stop copan el tercer escalón del podio en cuanto a los condicionantes detrás de un accidente viario con 110 infracciones.

Lo cierto es que a pesar de que las distracciones provoquen buena parte de los accidentes en carretera, no son, tradicionalmente, lo que más multas o incluso puntos detraen. Las estadísticas de la DGT apuntan siempre a la velocidad, mejor dicho, al exceso de velocidad, como la infracción que más sanciones acarrean si bien no son la que más siniestros provoca. Tal y como expone la Policía Local en sus estadísticas, la circulación a una velocidad inadecuada o excesiva está detrás de 60 accidentes, un 2,6% del total de accidentes.

Peatones

Otra cuestión llamativa es la imprudencia de los peatones. Cruzar fuera de un paso de cebra, irrumpir de forma brusca en la calzada o no respetar el semáforo en rojo provocaron un total de 51 accidentes y atropellos.

Fuera de causas ajenas a la propia conducción o al error de los peatones, hay otras causas detrás de la siniestralidad en Vigo achacables a la deficiencia de las carreteras o incluso a las múltiples obras y humanizaciones que se están llevando a cabo en el término municipal. Concretamente, en 63 accidentes de tráfico influyó el estado de la calzada, que también puede deberse a condiciones de lluvia o acumulación de agua en el asfalto.

De los poco más de 2.000 accidentes registrados a lo largo del año pasado, 1.290 solo registraron daños materiales frente a los 767 que sí generaron víctimas, en su mayoría de carácter leve.

Atendiendo al histórico de accidentes, lo cierto es que la cifra de choques, colisiones y otras incidencias se ha visto reducida de forma exponencial en los últimos años. Sin contar el año 2020 ya a que a consecuencia de la pandemia se limitó la circulación, la cifra de siniestro cayó notablemente pasando de 2.500 accidente en 2019 a los actuales 2.057. Una década atrás, se contabilizaron más de 3.000.