Abandona Vigo el espectacular ferri de alta velocidad «Eurochampion Jet 2»
Este catamarán oceánico mixto de pasaje y carga hizo escala en la ciudad para repostar
El tráfico portuario de este lunes en el puerto de Vigo nos trajo la novedad de la llegada del ferry de alta velocidad Eurochampion Jet 2, ex Skåne Jet, un catamarán oceánico mixto de pasaje y carga que arribó para repostar combustible haciendo un alto en su ruta entre Alemania y Grecia.
El buque atracó en Vigo tras haber sido vendido hace un mes por el operador alemán FRS al naviero griego Marios Iliopoulos, propietario de la armadora Seajets (además del equipo de fútbol AEK de Atenas), cuya flota la integran 32 ferries de distinto tipo que operan en las islas griegas.
El Eurochampion Jet 2 fue construido en Australia en 1998. Mide 92 metros de eslora por 26 de manga y cuenta con capacidad para 900 pasajeros y 240 automóviles que pueden viajar a una velocidad de servicio de 41 nudos, unos 76 kms/hora.
