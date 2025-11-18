Más de 100 profesores de Vigo se jubilan antes de que termine el 2025

Las dos fechas clave que todo docente, funcionario en prácticas u opositor de Educación tiene marcadas en el calendario son las convocatorias para el CADP (concurso de adxudicación de destinos provisionais) y el CXT (concurso xeral de traslados). Este último fue abierto por la Xunta este pasado 10 de noviembre y estará vigente hasta el día 28. En él figuran las plazas vacantes en cada centro educativo de la comunidad gallega que no cuentan con un titular o que, por motivo de jubilación del actual profesor, quedan libres. En el caso de Vigo, son 109 los profesores que dejarán las aulas a finales de este año por cumplir con la edad de jubilación. En concreto, se trata del 5% del total de profesores en centros públicos del municipio –según el IGE, 2.493–.

Esto implica que prácticamente durante la mitad de este curso, sus plazas tendrán que ser reemplazadas por sustitutos de las bolsas para no dejar sus horas sin cubrir, o lo que es lo mismo, a los alumnos sin clases.

La especialidad que cuenta con mayor número de jubilaciones es Educación Primaria, que dejará 16 vacantes al final del año. Le sigue la modalidad de Inglés con 13 vacantes y Lengua castellana y Literatura con un total de 8 vacantes. La especialidad de Pedagogía Terapéutica, encargada de atender al alumnado con necesidades educativas especiales, dejará 7 vacantes libres por jubilación de sus profesores seguida por Educación Infantil. Las especialidades de Música , Educación Física y Matemáticas dejan vacantes un total de 5 plazas cada una. Le siguen con 4 Biología y Geología, y Filosofía.

También son varios los módulos de Formación Profesional que dejan vacantes libres como Peiteado, Procesos comerciales, Instalaciones electromecánicas, Procesos clínicos, Análisis y procesos químicos, Sistemas electrónicos, Sistemas y aplicaciones informáticas o FOL. La Escuela Oficial de Idiomas, la ESAD o el Conservatorio Superior de Música también sufrirán jubilaciones en este año, concretamente en la modalidad de Piano, Técnicas escénicas, Composición y Galego.

En total son más de un centenar las plazas en el municipio vigués –un millar en toda la comunidad– a las que podrán concurrir los profesores que no han logrado todavía su destino definitivo por encontrarse en prácticas o por no contar todavía con los méritos suficientes para lograr esta plaza definitiva.

Uno de los criterios para la adjudicación de estas plazas en el CXT será la acreditación de competencias digitales, es decir para certificar el nivel de dominio digital de los profesores, valorado con un máximo de tres puntos.

Para conseguir esta acreditación, válida desde el año pasado, hay varias vías: certificación de la formación , superación de pruebas específicas, títulos oficiales de profesor, evaluación a través de la observación del desempeño y también el análisis y validación de las evidencias .

La Consellería abre cada año convocatorias para que los profesores puedan incluir en su expediente esta acreditación en base a su formación. La última, cuyos resultados se publicaron este pasado mes de octubre, deja una lectura clara: la formación digital del profesorado es baja. Y es que de las 980 solicitudes de acreditación, 931 fueron denegadas. «Moitos presentaron una formación que non tiña cabida nesta convocatoria pero é a única vía para facelo. Se non se lles recoñece de oficio a uns si e a outros non pode supor un agravio comparativo neste CXT porque a algúns docentes lles computarán os puntos e a outros non, restándolles méritos», explican desde el sindicato CIG Ensino, que este pasado miércoles 12 de noviembre organizó una reunión sobre el tema en su sede en Vigo.

Antigüedad, cargos directivos o cursos formativos, méritos más valorados

Para concurrir a este concurso xeral de traslados (CXT) el profesorado debe hacer acopio de sus méritos, por los que sumarán puntos: a más puntos más opciones de lograr el destino escogido en el concurso. La orden de la convocatoria cuenta con un baremo de prioridades en la adjudicación de estos destinos. El más valorado es la antigüedad, con hasta 8 puntos si se pide plaza en el mismo centro en el que se está cursando. Otras forma de incentivar los cargos en la dirección del centro es con la dotación de un máximo de 30 puntos, en el que también se incluyen los puestos de coordinador ( de Abalar, de Convivencia, de Biblioteca,...). La concurrencia a cursos de formación se puntúan con 15 puntos mientras que las publicaciones generan hasta 8.