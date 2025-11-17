Vigo tendrá barcos a Cíes durante todo el mes de diciembre
La alta demanda provocó que por primera vez haya viajes todos los días que el tiempo lo permita
Las salidas en barco están de moda entre las ofertas de turismo navideño de este año. Los recorridos por el interior de la ría de Vigo, con cátering y experiencias a bordo incluidas, son un bestseller estas vacaciones. Gallegos y madrileños copan la mayoría de las reservas.
Sin embargo, hay novedades. Por primera vez se ofertarán viajes a las Cíes casi a diario durante diciembre, siempre que el tiempo acompañe.
El trayecto, a diferencia del verano, debe realizarse con un guía de la naviera y no será posible pernoctar en las islas. La cafetería del camping y el restaurante abrirán de forma puntual. El precio total del recorrido es de 27 euros. Desde la compañía destacan que la demanda de este tipo de travesías casi se duplicó respecto a 2024.
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La Navidad llega a Vigo con ilusión impermeable
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves