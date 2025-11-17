Vigo tendrá barcos a Cíes durante todo el mes de diciembre

Las salidas en barco están de moda entre las ofertas de turismo navideño de este año. Los recorridos por el interior de la ría de Vigo, con cátering y experiencias a bordo incluidas, son un bestseller estas vacaciones. Gallegos y madrileños copan la mayoría de las reservas.

Sin embargo, hay novedades. Por primera vez se ofertarán viajes a las Cíes casi a diario durante diciembre, siempre que el tiempo acompañe.

El trayecto, a diferencia del verano, debe realizarse con un guía de la naviera y no será posible pernoctar en las islas. La cafetería del camping y el restaurante abrirán de forma puntual. El precio total del recorrido es de 27 euros. Desde la compañía destacan que la demanda de este tipo de travesías casi se duplicó respecto a 2024.